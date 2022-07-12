Минобороны опубликовало данные о числе иностранных наемников на Украине

Вадим Карасев

Министерство обороны сообщило, что на Украине за ВСУ воюют 7107 иностранных наемников

Министерство обороны опубликовало сводные данные о численности и происхождении иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Данные представил официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время ежедневного брифинга.

Согласно опубликованным данным, всего на стороне ВСУ воюют 7107 наемников из 65 стран.