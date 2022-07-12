Минобороны опубликовало данные о числе иностранных наемников на Украине
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Минобороны опубликовало данные о числе иностранных наемников на Украине

Минобороны опубликовало данные о числе иностранных наемников на УкраинеМинистерство обороны сообщило, что на Украине за ВСУ воюют 7107 иностранных наемников

Министерство обороны опубликовало сводные данные о численности и происхождении иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Данные представил официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время ежедневного брифинга.

Согласно опубликованным данным, всего на стороне ВСУ воюют 7107 наемников из 65 стран.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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