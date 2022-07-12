Мирослава Карпович сфотографировалась голой
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Мирослава Карпович сфотографировалась голой

Мирослава Карпович сфотографировалась голой
36-летняя актриса Мирослава Карпович поделилась пикантным фото. Звезда отдыхает на Мальдивских островах на фоне бирюзового Индийского океана, белоснежного песка и буйной тропической зелени. Мирослава отправилась на курорт в компании младшей сестры – 32-летней Кристины Бирк (Кристина Карпович). Девушка, также как и звездная родственница, строит карьеру актрисы. Сестры остановились на уютной и просторной вилле у самого побережья. Они купаются, загорают и осматривают местные красоты. Кристина уговорила звезду сериала «Папины дочки» на провокационную фотосессию. Артистка театра и кино позировала на песочке на фоне сочной зелени. Рядом с ней была установлена табличка с надписью «Private». Мирослава выбрала купальник с лифом без лямок. Бывшая возлюбленная Павла Прилучного сделала легкий дневной макияж, она дополнила образ лаконичными украшениями и соломенной шляпкой с широкими полями. Россиянка приняла пикантную позу, из-за которой могло показаться, что она обнажена. «Здесь всегда тепло, здесь всегда сезон: солнце, дождь, ветер, песок, птицы, еда, вода, персонал. Каждый уголок острова наполнен покоем, светом, любовью, вниманием, заботой о том, чтобы вы наполнились силами природы и ничто вас не беспокоило. Захватывающее ощущение того, что ты один на острове, растворяешься в бирюзовых горизонтах океана, утопающих в бесконечных горизонтах неба», — рассказала Мирослава Карпович.
Кадры оценили звездные подруги актрисы. «Чудесная Мирушка», — восхитилась звезда сериала «Маргоша» Мария Берсенева. «Люблю этот отель», — добавила Екатерина Одинцова. Поклонники исполнительницы роли Маши Васнецовой в популярном ситкоме также не поскупились на комплименты. «Мирослава, ты идеальное лицо бренда», «Вы очень красивая. Желаю вам приятного отдыха», Такая воздушная и грациозная. Фото огонь! Чистая провокация! Голая звезда на пляже», — написали в комментариях. Звезда фильма «Невеста» очень довольна отпуском на Мальдивах. На курорте Мирославу радуют даже небольшие сюрпризы от погоды. «Всего пять минут шел дождь, а радостей на всю жизнь. Идеальный шторм. Как в детстве. Путешествуйте, мечтайте, будьте смелее, идите вперед, позвольте вашим новым дверям открываться, не заставляйте их ждать, а замки ржаветь. Просто любите», — высказалась Карпович.
# Шоу-бизнес Карпович Мирослава
По материалам: z-aya

Последние новости

Сын Сергея Бодрова стал его копией, но выбрал путь музыканта
Сын Сергея Бодрова стал его копией, но выбрал путь музыканта
Умер автор музыкальной темы бондианы
Умер автор музыкальной темы бондианы
45-летний мужчина погиб на пожаре в Куйтуне
45-летний мужчина погиб на пожаре в Куйтуне
Лунный день сегодня 12 июля 2022 года
Лунный день сегодня 12 июля 2022 года
Леонид Агутин был вынужден защищаться на сцене
Леонид Агутин был вынужден защищаться на сцене
Мирослава Карпович сфотографировалась голой
Мирослава Карпович сфотографировалась голой
Сбежавшая в Эстонию Юлия Ауг возвратилась в Россию, но осталась без работы
Сбежавшая в Эстонию Юлия Ауг возвратилась в Россию, но осталась без
Астролог Лариса Андерсен рассказала, чем обернется смена Сатурна
Астролог Лариса Андерсен рассказала, чем обернется смена Сатурна
Наталья Подольская рассказала о соперничестве сыновей
Наталья Подольская рассказала о соперничестве сыновей
Создатели As Dusk Falls рассказали о мобильном приложении и мультиплеере
Создатели As Dusk Falls рассказали о мобильном приложении и
Неизвестные похитили у россиянки гуся-блогера
Неизвестные похитили у россиянки гуся-блогера
SK Telecom анонсировал Web3-кошелек для криптовалют и NFT
SK Telecom анонсировал Web3-кошелек для криптовалют и NFT

Топ на сегодня

Жерар Пике бросил любовницу и молит Шакиру о прощении
Жерар Пике бросил любовницу и молит Шакиру о прощении
Экономист допустил снижение стоимости бензина в России
Экономист допустил снижение стоимости бензина в России
Российский хакер раскрыл потери Украины
Российский хакер раскрыл потери Украины
Уроженец Мамско-Чуйского района Александр Рехтин погиб во время спецоперации на Украине
Уроженец Мамско-Чуйского района Александр Рехтин погиб во время
В России предложили ввести уголовную ответственность для посредников мошенников
В России предложили ввести уголовную ответственность для посредников

Еще по теме

Мирослава Карпович в купальнике шокировала своей худобой
Мирослава Карпович высказалась о разрушении семьи Павла Прилучного
Карпович больна? «Жалкое зрелище»
Мирослава Карпович показала вертикальный шпагат в коридоре поезда