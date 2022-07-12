Мирослава Карпович сфотографировалась голой

36-летняя актриса Мирослава Карпович поделилась пикантным фото. Звезда отдыхает на Мальдивских островах на фоне бирюзового Индийского океана, белоснежного песка и буйной тропической зелени. Мирослава отправилась на курорт в компании младшей сестры – 32-летней Кристины Бирк (Кристина Карпович). Девушка, также как и звездная родственница, строит карьеру актрисы. Сестры остановились на уютной и просторной вилле у самого побережья. Они купаются, загорают и осматривают местные красоты. Кристина уговорила звезду сериала «Папины дочки» на провокационную фотосессию. Артистка театра и кино позировала на песочке на фоне сочной зелени. Рядом с ней была установлена табличка с надписью «Private». Мирослава выбрала купальник с лифом без лямок. Бывшая возлюбленная Павла Прилучного сделала легкий дневной макияж, она дополнила образ лаконичными украшениями и соломенной шляпкой с широкими полями. Россиянка приняла пикантную позу, из-за которой могло показаться, что она обнажена. «Здесь всегда тепло, здесь всегда сезон: солнце, дождь, ветер, песок, птицы, еда, вода, персонал. Каждый уголок острова наполнен покоем, светом, любовью, вниманием, заботой о том, чтобы вы наполнились силами природы и ничто вас не беспокоило. Захватывающее ощущение того, что ты один на острове, растворяешься в бирюзовых горизонтах океана, утопающих в бесконечных горизонтах неба», — рассказала Мирослава Карпович.Кадры оценили звездные подруги актрисы. «Чудесная Мирушка», — восхитилась звезда сериала «Маргоша» Мария Берсенева. «Люблю этот отель», — добавила Екатерина Одинцова. Поклонники исполнительницы роли Маши Васнецовой в популярном ситкоме также не поскупились на комплименты. «Мирослава, ты идеальное лицо бренда», «Вы очень красивая. Желаю вам приятного отдыха», Такая воздушная и грациозная. Фото огонь! Чистая провокация! Голая звезда на пляже», — написали в комментариях. Звезда фильма «Невеста» очень довольна отпуском на Мальдивах. На курорте Мирославу радуют даже небольшие сюрпризы от погоды. «Всего пять минут шел дождь, а радостей на всю жизнь. Идеальный шторм. Как в детстве. Путешествуйте, мечтайте, будьте смелее, идите вперед, позвольте вашим новым дверям открываться, не заставляйте их ждать, а замки ржаветь. Просто любите», — высказалась Карпович.