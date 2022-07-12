Multicoin Capital анонсировала венчурный криптофонд на $430 млн

Криптовалютная инвестиционная компания Multicoin Capital объявила о создании третьего венчурного фонда в размере $430 млн.

Фирма планирует использовать структуру для поддержки проектов, способных "изменить массовые потребительские рынки".

В компании намерены сфокусировать новый фонд на инвестициях в решения, которые "стимулируют людей выполнять поддающуюся проверке работу, создающую реальную инфраструктуру".

В качестве примеров подобных проектов в Multicoin Capital привели децентрализованную беспроводную сеть Helium и картографический блокчейн-сервис Hivemapper.

Последний стимулирует пользователей предоставлять записи авторегистраторов для создания навигационных карт. Основанное на блокчейне Solana приложение в апреле привлекло $18 млн инвестиций в раунде под руководством Multicoin.

Еще одним направлением для вложений нового фонда в компании назвали DataDAO. Это децентрализованные объекты, также использующие концепцию "доказательства физической работы", но направленные в первую очередь на данные.

В Multicoin полагают, что существует множество фрагментированных данных, которые в случае объединения могут быть "более ценными, чем сумма частей". Однако консолидация невозможна из-за конфиденциальности или потому, что "агрегаторы не подчиняются управлению со стороны пользователей".

В инвестфирме считают, что эти проблемы возможно решить с помощью криптовалют, которые способны предоставить прочные стимулы.

В качестве другого направления для инвестиций нового фонда компания рассматривает проекты монетизации контента через онлайн-платформы с использованием цифровых валют, NFT и социальных токенов.

Напомним, в 2021 году Multicoin запустила фонд Venture Fund II с активами на $100 млн.