Multicoin Capital анонсировала венчурный криптофонд на $430 млн
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Multicoin Capital анонсировала венчурный криптофонд на $430 млн

Multicoin Capital анонсировала венчурный криптофонд на $430 млн


Криптовалютная инвестиционная компания Multicoin Capital объявила о создании третьего венчурного фонда в размере $430 млн.


Фирма планирует использовать структуру для поддержки проектов, способных "изменить массовые потребительские рынки".


В компании намерены сфокусировать новый фонд на инвестициях в решения, которые "стимулируют людей выполнять поддающуюся проверке работу, создающую реальную инфраструктуру".


В качестве примеров подобных проектов в Multicoin Capital привели децентрализованную беспроводную сеть Helium и картографический блокчейн-сервис Hivemapper.


Последний стимулирует пользователей предоставлять записи авторегистраторов для создания навигационных карт. Основанное на блокчейне Solana приложение в апреле привлекло $18 млн инвестиций в раунде под руководством Multicoin.


Еще одним направлением для вложений нового фонда в компании назвали DataDAO. Это децентрализованные объекты, также использующие концепцию "доказательства физической работы", но направленные в первую очередь на данные.


В Multicoin полагают, что существует множество фрагментированных данных, которые в случае объединения могут быть "более ценными, чем сумма частей". Однако консолидация невозможна из-за конфиденциальности или потому, что "агрегаторы не подчиняются управлению со стороны пользователей".


В инвестфирме считают, что эти проблемы возможно решить с помощью криптовалют, которые способны предоставить прочные стимулы.


В качестве другого направления для инвестиций нового фонда компания рассматривает проекты монетизации контента через онлайн-платформы с использованием цифровых валют, NFT и социальных токенов.


Напомним, в 2021 году Multicoin запустила фонд Venture Fund II с активами на $100 млн.

# Экономика multicoin capital, венчурные фонды, новости
По материалам: ForkLog

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