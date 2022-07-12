Муж Анастасии Макеевой полностью контролирует ее жизнь и финансы
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Муж Анастасии Макеевой полностью контролирует ее жизнь и финансы

Муж Анастасии Макеевой полностью контролирует ее жизнь и финансы
40-летняя актриса Анастасия Макеева призналась, что даже не знает, сколько зарабатывает. Артистка познакомилась с Романом Мальковым в 2020-м году, когда он строил ей дачу, а в прошлом мае вышла за бизнесмена замуж. С тех пор пара почти неразлучна: супруг сопровождает артистку на всех гастролях и выступлениях и ждет за кулисами, пока она играет спектакли. Звезда мюзиклов уверяет, что вовсе не против такого тотального контроля, более того, она даже отдала Малькову все свои документы и деньги. Как выяснилось, у Романа хранится паспорт Анастасии, поэтому к нотариусу она не может пойти без него. С некоторых пор артистка точно не знает и собственных гонораров, потому что деньги за нее получает супруг и расплачивается по всем счетам.
«Я не испытываю никакого дискомфорта, несмотря на то, что муж действительно меня полностью контролирует от и до. Да я подкаблучница… Я не знаю, сколько я зарабатывают, я не знаю, сколько мой муж зарабатывает. Всеми финансами управляет он. Когда мы приезжаем на какой-то концерт, и у меня есть финансовый вопрос, я, честно говоря, даже не знаю, за какие деньги я работаю. Зато я знаю, что все счета оплачены, все налоги оплачены, долгов никаких нет…», — сообщила Макеева. Анастасии уточнила, что муж фактически взял на себя обязанности ее концертного директора на безвозмездной основе. Между тем, если верить звезде мюзиклов, у мужчины есть и собственная работа – строительный бизнес, только не совсем понятно, когда же он успевает им заниматься, если все время находится с женой. А недавно Макеева вывела Романа на сцену – они вместе провели праздник в День семьи, любви и верности в городе Всеволожске и спели легендарную композицию «Мы эхо».
# Шоу-бизнес Макеева Анастасия
По материалам: z-aya

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