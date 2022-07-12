Мужчина съел экзотический плод и столкнулся с неожиданным последствием
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Мужчина съел экзотический плод и столкнулся с неожиданным последствием

Мужчина съел экзотический плод и столкнулся с неожиданным последствиемМужчина вместо плода съел ядовитую часть паслена и почувствовал симптомы отравления

Пользователь Reddit под ником Nowhere_Games рассказал, как вместо плода съел ядовитую часть экзотического растения и столкнулся с неожиданным последствием: мужчина почувствовал симптомы отравления, которые продолжились и на следующий день.

По словам героя истории, он решил попробовать плоды паслена, когда они с женой были на японском фестивале. Автор поста рассчитывал съесть полезную ягоду: он узнал, что в них содержится много витамина С. «Я откусил, и на вкус плод был как смерть. Жена посмотрела на меня, рассмеялась и спросила, целебный ли у него вкус. Я ответил, что на вкус он ядовитый», — написал мужчина.

Вскоре он почувствовал, что у него начал неметь рот. После этого выяснилось, что то, что герой истории принял за плод, на самом деле было листьями растения. Автор поста и его супруга решили поискать больше информации о паслене в интернете. Выяснилось, что созревшая ягода съедобна, но листья и все остальные части растения остаются ядовитыми. Среди симптомов отравления растением были диарея, тошнота, галлюцинации и паралич.

Тем не менее мужчина съел не так много листьев, чтобы столкнуться с серьезными последствиями. «Онемение и сухость во рту прошли примерно через час, и я почувствовал себя замечательно», — рассказал автор и добавил, что на следующий день он столкнулся с мучительными спазмами в животе.

В комментариях к посту герою истории пожелали скорейшего выздоровления. В то же время многие раскритиковали его за неразборчивость. «Не могу поверить, что в наши дни человек может просто взять и съесть листья незнакомого растения», — написал один из пользователей. Некоторые также поделились историями о том, как сталкивались с похожими проблемами из-за паслена.

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По материалам: lenta.ru

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