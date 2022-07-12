На что обратить внимание при покупке манекена

Вадим Карасев

Очень важные члены вашей команды по продажам, манекены необходимы для того, чтобы помочь вашим клиентам визуализировать себя в одежде, которую вы продаете.

Таким образом, выбор правильного манекена для вашего магазина имеет решающее значение. Поэтому, если вы хотите купить женские или мужские манекены для одежды, вам следует знать некоторые аспекты этого товара.

Откуда взялись манекены

Зародившиеся во времена промышленной революции, манекены появились в магазинах к концу 19 века, когда стали популярны универмаги. До этого они использовались врачами в 17 веке и даже были популярны в качестве приманки в древнекитайских войнах.

Слово это французское и происходит от фламандского «manneken», что означает маленький человек или фигурка. Самые ранние манекены были сделаны из папье-маше, прежде чем этот материал заменили воском. Сегодня мужские и женские манекены изготавливают из прочного пластика или стекловолокна.

Как выбрать правильный манекен для магазина

Для этого необходимо учесть несколько моментов.

Подумайте о внешнем виде манекена. Представляя своего типичного покупателя, подумайте, кто он: взрослый мужчина, женщина или ребенок.

Подумайте об их среднем размере и о том, какой оттенок кожи подойдет к стилю одежды, которую вы продаете.

Вы бы предпочли манекен с детализированными чертами лица, или это не важно? Планируете ли вы покупать парики, чтобы стилизовать каждый манекен, или без головы будет самый раз?

Тщательно оцените пространство, в котором вы планируете устанавливать своих манекенов. Сколько места у вас есть, принимая во внимание положение и позу, которую вы планируете использовать? Например, будет ли ваш манекен стоять вертикально, указывая вдаль или сидеть на пикник?

Рассмотрите любые другие практические аспекты вашего выбора. Будет ли манекен оставаться на месте в вашем магазине, или его, вероятно, будут перемещать по ТЦ или даже регулярно передавать в разные магазины?

Если ваш магазин одежды специализируется на женской одежде, женский манекен в полный рост может стать идеальным способом продемонстрировать, как выглядит и подходит ваша одежда. Женские манекены бывают с головами и чертами лица или без них. Помните, что манекены бывают разных размеров, стилей и цветов, поэтому у вас есть большой выбор, чтобы персонализировать свой магазин так, чтобы он понравился вашему целевому покупателю.



