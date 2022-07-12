Нападение на Максима Галкина в Латвии: было ли, комментарии юмориста
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Нападение на Максима Галкина в Латвии: было ли, комментарии юмориста

Нападение на Максима Галкина в Латвии: было ли, комментарии юмориста

Сегодня в ряде пабликов в социальных сетях и СМИ появилась информация, что на юмориста и телеведущего Максима Галкина совершено нападение. Источники сообщали, что артист получил тяжелые травмы и находится в больнице.


Сам артист не стал давать комментарии и опровергать слухи. Вместо этого он выложил в сторис в социальной сети Инстаграм (запрещена в РФ) видео своей велопрогулки. На кадрах видно, что артист чувствует себя замечательно, и никаких травм у него нет. Во всяком случае, признаков дискомфорта от езды не наблюдается. Можно предположить, что слухи о нападении и полученных тяжелых травмах являются лишь слухами


Вместе с Максимом на прогулку отправился и его сын Гарри, который был полностью доволен занятием. На видео Галкин утверждает, что это традиционный велопробег, такие поездки у них бывают регулярно.


Напомним, что из-за неосторожных высказываний Максима, он вместе с семьей временно переехал в Израиль. Заявления Галкина вызвали настолько бурную реакцию, что юмориста уволили с Первого Канала, а сейчас ведутся разговоры о национализации его имущества. К Алле Пугачевой отношение ее поклонников осталось лояльным. Певица в мае заявила, что вернется в Россию к сентябрю, так как у ее детей начнется новый учебный год. Максим вряд ли составит компанию семье, так как у него на это время запланированы концерты в Австралии.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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