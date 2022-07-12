Наталья Подольская рассказала о соперничестве сыновей
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Наталья Подольская рассказала о соперничестве сыновей

Наталья Подольская рассказала о соперничестве сыновей
Певица Наталья Подольская высказалась о материнстве. Артистка — счастливая мама двоих детей. Разница в возрасте Артемия и Ивана — пять лет. Неудивительно, что между мальчиками мог возникнуть дух соперничества. Особенно у старшего Артемия. Наталья призналась, что поначалу ребенок чувствовал неприязнь к младшему брату. Как и любой малыш, он ревновал маму, не понимая, почему теперь она не посвящает ему все свое время. Однако со временем братья стали близки. «Сейчас они друг друга обожают. Очень любят и этому не нужно учить. Это просто данное чувство. По крайне мере, пока. Пока нечего делить», — рассказала Подольская.
Напомним, старший сын Артемий появился на свет летом 2015 года. Рождение первенца стало долгожданным событием для Подольской и Преснякова. Несколько лет певице ставили диагноз бесплодие. Попытки забеременеть певица и ее супруг начали предпринимать еще с 27-летнего возраста артистки, но они были тщетными. В какой-то момент звезда думала сдаться. «Я никогда не думала о суррогатной маме, это, конечно, для меня исключено. Я очень страдала, не понимала, зачем жить на свете, если у тебя нет ребенка. Володя всегда меня очень сильно поддерживал. Никакой карьеры не нужно, имея такого мужа. Девушкам с похожей проблемой могу сказать одно: делайте всё по здоровью, вере, общению и духовному росту. И не опускайте руки. Для меня крайне важно было, чтобы я родила двоих», — рассказывала Подольская.   
# Шоу-бизнес Подольская Наталья
По материалам: z-aya

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