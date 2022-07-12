Названо условие остановки «Северного потока» к отопительному сезону в Европе
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Названо условие остановки «Северного потока» к отопительному сезону в Европе

Названо условие остановки «Северного потока» к отопительному сезону в ЕвропеАналитик Юшков заявил, что «Северный поток» могут остановить к началу отопительного сезона

Если Канада откажется ремонтировать газовые турбины, необходимые для работы «Северного потока», газопровод могут остановить к началу отопительного сезона в Европе по техническим причинам, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Это условие он озвучил в разговоре с «Лентой.ру».

«Дело в том, что до сих пор никто не знает, о чем именно договорились Германия и Канада, — сказал аналитик. — Да, Канада вернет нам одну турбину, но неясно, продолжится ли системная работа или страна просто возвращает одну готовую турбину и больше не планирует связываться с Россией. В этом случае "Северный поток" постепенно будет снижать пропускную способность, потому что следующую турбину тоже нужно ремонтировать, а, кроме как в Канаде, сделать это негде. Тогда уже к началу нового отопительного сезона газопровод может быть остановлен».

Если же странам все же удастся договориться о продолжении системной работы, если турбины можно будет отправлять на техобслуживание в Канаду, тогда «Северный поток» выйдет на предыдущие нормальные мощности, а потребность в запуске «Северного потока-2», как объяснил Юшков, радикально снизится.

«Так что, прежде всего, дальнейшая работа обоих газопроводов будет зависеть именно от договоренностей Канады и Германии», — заключил аналитик.

Ранее Европейский суд частично признал правоту оператора «Северного потока-2», который оспаривал газовую директиву Евросоюза, следует из сообщения на сайте суда. Может показаться, что данное решение дает дополнительный стимул к запуску газопровода, но Юшков уверен, что это решение будет приниматься, исходя из совершенно других факторов. Ключевой из которых — ситуация с «Северным потоком».

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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