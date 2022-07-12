Никита Михалков осудил поступок представителей ЛГБТ, которые сыграли библией в футбол

Режиссер Никита Михалков в шоке от такого поступка. Актер в «Телеграме» осудил представителей ЛГБТ из Америки, которые играли в футбол Библией. После они спустили ее в унитаз. «Насколько это случайно? В чем их протест, их резолюция — пнуть Библию, смыть в унитаз Священное Писание? Даже для неверующего человека, для атеиста, этот жест — немыслимая вещь. Потому что, с одной стороны, это неуважение к чувствам другого человека, для которого это святыня, а с другой стороны, это не отношение к религии даже, это отношение ко всему тому, чему она учит, что несет в мир», сказал Никита Михалков.Как отметил Михалков, многие стали забывать известные постулаты: что нужно честно трудиться, почитать родителей, нельзя убивать, прелюбодействовать, воровать, лгать и завидовать... «Это о любви, скромности, о жизни по правде, о милосердии, о внутренней сердечной чистоте, о добрых делах, искренности, нравственной чистоте. Этому нет места в новой системе координат?» — задался вопросом Михалков. Напомним, что история с пинанием Библии вызвала в некоторых странах мира широкий общественный резонанс. «Футболисты» подверглись нещадной критике.