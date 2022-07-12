Noel the Mortal Fate выходит на приставках Xbox уже в июле
Сегодня, 02:15 Вадим Карасев
После релиза на Playstation 4, Switch и PC игра Noel the Mortal Fate добирается до консолей Xbox. Сегодня разработчики сообщили, что проект вскоре станет доступен на приставках Microsoft.
Игра Noel the Mortal Fate выходит на Xbox уже в этом месяце — 26 июля. Версия Noel the Mortal Fate для приставок Xbox будет включать в себя сезоны с 1 по 7, а также бонусный сезон 3,5.
Noel the Mortal Fate — это приключенческая игра, которая начала выпускаться как бесплатный проект в 2016 году, а позже породила множество комиксов и романов. На консолях Playstation проект вышел в начале июня, а на Switch за несколько месяцев до этого.
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По материалам: newxboxone