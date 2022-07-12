Оглоблина призвала принять меры, чтобы выпущенная в России сельхозтехника не уходила за рубеж

Правительству необходимо принять меры, чтобы выпущенная в России сельхозтехника не уходила за рубеж. Об этом заявила заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина 12 июля на круглом столе, посвященном развитию кооперации на селе.

Оглоблина рассказала, что сегодня ряд заводов иностранных компаний, находящихся на территории России, прекратили отгрузку техники отечественным крестьянам, но при этом продолжают отправлять свою продукцию за рубеж.

Она привела пример немецкой компании «Клаас», которая производит комбайны. «Сейчас идет уборочная страда, отечественным сельхозпроизводителям не хватает техники. Между тем, заводы «Клаас» продолжают работать у нас в стране, но только комбайны они поставляют за рубеж, мотивируя свое решение наложенными на Россию санкциями», — рассказала депутат.

Она добавила, что аналогичная ситуация и в других отраслях экономики, например, в производстве бытовой электроники. По мнению депутата, проблема требует решения на правительственном уровне. «Локализованные здесь производства должны либо продавать свою продукцию на российском рынке, либо продавать свой бизнес, как это сделала, компания Рено», — считает Оглоблина.