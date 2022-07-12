Онлайн-брокер M1 Finance запустит торговлю криптовалютами

Брокерская фирма M1 Finance из США анонсировала добавление возможности торговли десятью цифровыми активами без взимания комиссии.

Introducing M1 Crypto. Learn more about our newest product and why we launched it from our founder and CEO, Brian Barnes: https://t.co/Be5Zy7WqAU. pic.twitter.com/SY8x5Pn9JM — M1 (@M1Finance) July 11, 2022

Сервис запустят в «ближайшие несколько недель». Первоначально предусмотрена поддержка биткоина, Ethereum и «других ликвидных активов с большой капитализацией».

Основатель фирмы Брайан Барнс объяснил добавление услуги сильной потребностью со стороны клиентов, которые заинтересованы в диверсификации.

«Примерно половина опрошенных нами пользователей хотели инвестировать в криптовалюты», — пояснил он.

Основанная в 2015 году M1 Finance хранит активы клиентов на сумму $5 млрд. Онлайн-брокер предлагает торговлю акциями и ETF без комиссии и управление пенсионными счетами.

Одно из ключевых предложений M1 Finance — распределение капитала в тематические портфели.

Сервис интересен ориентированным на пассивные инвестиции клиентам. Он поддерживается алгоритмическим ПО, которое автоматически балансирует каждую составляющую пая в зависимости от первоначальной инвестиционной стратегии или распределения активов.

«Создайте криптопортфель, который соответствует вашим финансовым целям и толерантности к риску. Вы можете создавать собственные варианты или использовать разработанные экспертами с фокусом на DeFi, Web3 и криптовалюты с большой капитализацией», — говорится в блоге компании.

Напомним, в феврале брокерская компания Avenue Securities из Майами анонсировала добавление возможности торговли криптовалютами.

Ранее доступ к цифровым активам клиентам из США открыла Interactive Brokers в партнерстве с Paxos.

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