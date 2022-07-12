Онлайн-брокер M1 Finance запустит торговлю криптовалютами
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Онлайн-брокер M1 Finance запустит торговлю криптовалютами

Онлайн-брокер M1 Finance запустит торговлю криптовалютами


Брокерская фирма M1 Finance из США анонсировала добавление возможности торговли десятью цифровыми активами без взимания комиссии.



Сервис запустят в «ближайшие несколько недель». Первоначально предусмотрена поддержка биткоина, Ethereum и «других ликвидных активов с большой капитализацией».


Основатель фирмы Брайан Барнс объяснил добавление услуги сильной потребностью со стороны клиентов, которые заинтересованы в диверсификации.


«Примерно половина опрошенных нами пользователей хотели инвестировать в криптовалюты», — пояснил он.


Основанная в 2015 году M1 Finance хранит активы клиентов на сумму $5 млрд. Онлайн-брокер предлагает торговлю акциями и ETF без комиссии и управление пенсионными счетами.


Одно из ключевых предложений M1 Finance — распределение капитала в тематические портфели. 


Сервис интересен ориентированным на пассивные инвестиции клиентам. Он поддерживается алгоритмическим ПО, которое автоматически балансирует каждую составляющую пая в зависимости от первоначальной инвестиционной стратегии или распределения активов.


«Создайте криптопортфель, который соответствует вашим финансовым целям и толерантности к риску. Вы можете создавать собственные варианты или использовать разработанные экспертами с фокусом на DeFi, Web3 и криптовалюты с большой капитализацией», — говорится в блоге компании.


Напомним, в феврале брокерская компания Avenue Securities из Майами анонсировала добавление возможности торговли криптовалютами.


Ранее доступ к цифровым активам клиентам из США открыла Interactive Brokers в партнерстве с Paxos.


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# Экономика брокеры, криптовалюты, сша, новости
По материалам: ForkLog

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