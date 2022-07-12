Опубликован список номинантов на «Эмми»

Вадим Карасев

Телевизионная премия «Эмми» объявила список номинантов 2022 года

Телевизионная премия «Эмми», проводимая в США, объявила список номинантов 2022 года. Он был опубликован на сайте мероприятия.

Среди лучших драматических сериалов посоревнуются «Лучше звоните Солу», «Озарк», «Очень странные дела», «Наследники», «Игра в кальмара», «Разделение», «Эйфория» и «Шершни». В категории «Лучший актер в драматическом телесериале» будут представлены Джейсон Бейтман, Брайан Кокс, Адам Скотт, Боб Оденкирк, Ли Джон-джэ и Джереми Стронг. Из актрис, снявшихся в главных ролях в драматических шоу, номинации получили Джоди Комер, Лора Линни, Зендея, Мелани Лински, Сандра О и Риз Уизерспун.

В номинации «Лучший комедийный сериал» поборются проекты «Начальная школа "Эбботт"», «Барри», «Хитрости», «Тед Лассо», «Чем мы заняты в тени», «Удивительная миссис Мейзел», «Убийства в одном здании». На приз за комедийные роли будут претендовать актеры Дональд Гловер, Николас Холт, Билл Хейдер, Стив Мартин, Мартин Шорт и Джейсон Судейкис. В номинацию «Лучшая актриса в комедийном сериале» попали Рэйчел Броснахэн, Кинта Брансон, Кейли Куоко, Эль Фаннинг, Исса Рэй и Джин Смарт. Из мини-сериалов за награду посоревнуются такие шоу, как «Ломка», «Изобретая Анну», «Пэм и Томми», «Выбывшая» и «Белый лотос».

Результаты 74-й премии Эмми будут объявлены 12 сентября.