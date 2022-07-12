Отец Ивана Урганта высказался о его карьере

Ходят слухи, что передачу ведущего и актера Ивана Урганта закрыли навсегда. С конца февраля программа «Вечерний Ургант» не выходит в эфир. Сам Иван покидал Россию и временно прекращал деятельность. Однако недавно ведущий появился на мероприятии в Москве и доказал, что не планирует завершать карьеру. На днях Иван Ургант поучаствовал в мероприятии благотворительного фонда «Друзья», где является председателем попечительского совета фонда, а также выступил в роли ведущего вместе с Владимиром Познером на творческой встрече. 44-летняя звезда пока не говорил о рабочих планах, но за него это сделал отец Андрей Ургант.СМИ связались с артистом и спросили, мол, будет ли Иван продолжать карьеры на телевидении. 65-летний актер возмутился этим вопросом. «Что значит будет? Он российский гражданин, он русский человек, любит родину и собирается не только продолжать тут карьеру, он и не прекращал работу здесь. Просто по независящим от него причинам закрыли его программу временно. Вот и все», — заявил Андрей Львович. Урганта-старшего возмущает и то, какие слова себе позволяют говорить коллеги сына по российскому шоу-бизнесу. Артист ошеломлен, что селебрити так сильно накинулись на наследника из-за того, что он покидал страну. «То вранье, то дерьмо, которое на него обрушили коллеги, друзья, а также недруги, невозможно измерить. Странно, что нет такого закона, который бы это прекратил», — отрезал он «КП-Петербург».