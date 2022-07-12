People: Пиппа Миддлтон и ее муж Джеймс Мэттьюз в третий раз стали родителями

Вадим Карасев

Пиппа Миддлтон и ее супруг Джеймс Мэттьюз стали родителями в третий раз — младшая сестра Кейт Миддлтон родила девочку. Об этом сообщает издание People.

Официальная дата рождения и имя девочки пока держатся в тайне. Дочь Пиппы Миддлтон, по данным издания, появилась на свет в Lindo Wing при госпитале Святой Марии в Лондоне, где также родились все трое детей герцогов Кембриджских.

О беременности Пиппы Миддлтон стало известно во время празднования платинового юбилея королевы Елизаветы II, которое прошло в июне: фотографы запечатлели сестру герцогини Кембриджской с округлившимся животом. Позже сама Пиппа подтвердила, что ждет третьего ребенка.

Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюз поженились в 2017 году. В 2018 году на свет появился их первенец, сын Артур, а в 2021 году у пары родилась дочь, которую назвали Грейс.

Ксения Смирнова