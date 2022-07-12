Питер Шифф заявил о готовности продать Euro Pacific Bank за биткоин
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Питер Шифф заявил о готовности продать Euro Pacific Bank за биткоин

Питер Шифф заявил о готовности продать Euro Pacific Bank за биткоин


Сторонник золота и критик первой криптовалюты Питер Шифф сообщил, что готов продать свой банк Euro Pacific за биткоин и любой другой цифровой актив.




Пользователь Twitter спросил Шиффа о готовности продать финансовое учреждение за биткоин.


«На самом деле да, я бы продал банк за что угодно, если бы регуляторы позволили мне сделать это. Моя главная цель — защита клиентов», — написал он.


Ранее Шифф рассказал, что у его банка нет кредитов или долгов при капитале около $2 млн, зато есть достаточно средств для полной выплаты всем вкладчикам.


По его словам, покупатель Euro Pacific должен был добавить капитал в размере $7 млн.




Напомним, в начале июля регуляторы Пуэрто-Рико закрыли Euro Pacific из-за обвинений в неплатежеспособности и несоблюдении требований.


Шифф заявил, что государственные органы мстят ему за критику чрезмерного налогообложения и контроля со стороны властей. По его словам, у регуляторов нет доказательств нарушений банка.

# Экономика питер шифф, пуэрто, рико, новости
По материалам: ForkLog

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