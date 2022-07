Питер Шифф заявил о готовности продать Euro Pacific Bank за биткоин

Сторонник золота и критик первой криптовалюты Питер Шифф сообщил, что готов продать свой банк Euro Pacific за биткоин и любой другой цифровой актив.

Actually yes, I would sell the bank for anything if regulators let me sell it. My main goal is protecting customers.

Пользователь Twitter спросил Шиффа о готовности продать финансовое учреждение за биткоин.

«На самом деле да, я бы продал банк за что угодно, если бы регуляторы позволили мне сделать это. Моя главная цель — защита клиентов», — написал он.

Ранее Шифф рассказал, что у его банка нет кредитов или долгов при капитале около $2 млн, зато есть достаточно средств для полной выплаты всем вкладчикам.

По его словам, покупатель Euro Pacific должен был добавить капитал в размере $7 млн.

My bank was not put into receivership for being insolvent. It was put there for being under-capitalized, not having no capital. My bank has about $2 million in capital, no debt, no loans, and enough cash to repay all depositors in full. The buyer was to add $7 million in capital.