Представили новый трейлер ожидаемой TMNT: The Cowabunga Collection

Вадим Карасев





Еще в марте этого года анонсировали Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection — сборник, который состоит из 13 игр. Проект выпустит издательство Konami, и сейчас у него все еще нет точной даты релиза. Тем не менее, разработчики и издатели продолжают знакомить игроков с тем, как будет выглядеть проект.

Ниже можно видеть новый трейлер ожидаемого сборника TMNT: The Cowabunga Collection, который был опубликован каналом Playstation. Напомним, что сам сборник выйдет, в том числе, на Xbox One и Xbox Series X | S.

В сборник Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection войдут следующие 13 игр:

Teenage Mutant Ninja Turtles (Аркадный автомат)Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (Аркадный автомат)Teenage Mutant Ninja Turtles (NES)Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game (NES)Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (NES)Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (NES)Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time (SNES)Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (SNES)Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (SEGA Mega Drive)Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (SEGA Mega Drive)Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of The Foot Clan (Game Boy)Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back From The Sewers (Game Boy)Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue (Game Boy)

Некоторые из этих проектов были существенно обновлены.