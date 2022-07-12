Приметы на 13 июля 2022 года в Собор двенадцати апостолов
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Приметы на 13 июля 2022 года в Собор двенадцати апостолов

Приметы на 13 июля 2022 года в Собор двенадцати апостолов

Собор Двенадцати апостолов празднуют 13 июля 2022 года. По церковному календарю в этот день поминают двенадцать апостолов, тех, кого учил непосредственно Иисус Христос.

О том, как протекала их жизнь, можно узнать из книги «Деяния святых апостолов», а также Евангелия. Этот праздник называют также Поминками весны, Полупетром и Макушкой лета.

Традиции и поверья на 13 июля 2022 года

Иисус Христос призвал к себе двенадцать учеников:

  • братьев Петра (Симеона) и Андрея;
  • Иоанна Богослова и его брата Искова Заведеева;
  • Филиппа;
  • Варфоломея;
  • Матфея (бывшего мытаря Левия Матфеева) и его брата Иакова Алфеева;
  • Фому;
  • Фаддея;
  • Симона Кананита и
  • Иуду Искариота.

Позднее, после того, как Иуда предал Христа, его место занял другой апостол – Матфий.


Крестьяне на Руси издавна в день двенадцати апостолов отмечали середину лета, пору, в которую оно было самым жарким. На покос в этот день надевали лучшие свои наряды, и после работы начиналось веселье, которое длилось допоздна.

По отдельным губерниям было принято мастерить соломенную куклу, на которую надевали сарафан и украшали бусами. С этой куклой молодёжь гуляла по селу и пела песни, а к вечеру куклу раздевали, после чего отдавали её водам реки.

В этот праздничный день раньше красили яйца и менялись ими – точно так же, как на Пасху. Только яйца выкрашивали все жёлтым цветом.

Важно было приготовить из яиц побольше разных блюд, в основном – яичниц, в которые добавляли сыр, зелёный лук, хлеб, ветчину. Самое популярное блюдо на праздник двенадцати апостолов – это яичница с селёдкой.

Молодые девушки в этот праздничный день по цветам гадали на своих суженых. Для этого нужно было насобирать цветы по разным полям и лугам – всего 12 цветков. Ночью цветы нужно было положить под подушку. Парень, который приснился ночью – тот и станет вскоре мужем девушки.

Для знахарей и травников это день для заготовок целебных растений типа алоэ, багульника, чёрной бузины, трёхлистной вахты, вербены, горца, лекарственной календулы, подорожника, мать-и-мачехи.

Приметы 13 июля 2022 года


С праздником 13 июля связано много разных поговорок и примет, которыми богата народная мудрость:

  • двенадцать апостолов кличут весну и просят её о возвращении;
  • если накануне ночью мерцали звёзды, а наутро всё небо в тучах – быть к полудню сильной грозе;
  • росы много – быть жаре;
  • белое облако плывёт против ветра – быть дождю, а плывёт по ветру – быть теплу;
  • жёлтое облако на небе – пойдёт дождь;
  • к Петру овёс только наполовину подрос;
  • Петров день прошёл, а кукушка всё кукует – быть лету долгому, а снегу — позднему;
  • забеспокоились овцы на лугу – пойдёт дождь;
  • если прошёл дождь и лещ выставил из воды верх головы, спину и хвост – вечером будет тепло;
  • назначить свидание до полудня – рассориться;
  • кто 13 июля родился – всегда своего добьётся. Это люди целеустремлённые, трудолюбивые и сдержанные. Их камень – сапфир, им покровительствует цветок фиалка.
# Общество Приметы
По материалам: rsute

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