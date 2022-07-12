Приметы на 13 июля 2022 года в Собор двенадцати апостолов
Собор Двенадцати апостолов празднуют 13 июля 2022 года. По церковному календарю в этот день поминают двенадцать апостолов, тех, кого учил непосредственно Иисус Христос.
О том, как протекала их жизнь, можно узнать из книги «Деяния святых апостолов», а также Евангелия. Этот праздник называют также Поминками весны, Полупетром и Макушкой лета.
Традиции и поверья на 13 июля 2022 года
Иисус Христос призвал к себе двенадцать учеников:
- братьев Петра (Симеона) и Андрея;
- Иоанна Богослова и его брата Искова Заведеева;
- Филиппа;
- Варфоломея;
- Матфея (бывшего мытаря Левия Матфеева) и его брата Иакова Алфеева;
- Фому;
- Фаддея;
- Симона Кананита и
- Иуду Искариота.
Позднее, после того, как Иуда предал Христа, его место занял другой апостол – Матфий.
Крестьяне на Руси издавна в день двенадцати апостолов отмечали середину лета, пору, в которую оно было самым жарким. На покос в этот день надевали лучшие свои наряды, и после работы начиналось веселье, которое длилось допоздна.
По отдельным губерниям было принято мастерить соломенную куклу, на которую надевали сарафан и украшали бусами. С этой куклой молодёжь гуляла по селу и пела песни, а к вечеру куклу раздевали, после чего отдавали её водам реки.
В этот праздничный день раньше красили яйца и менялись ими – точно так же, как на Пасху. Только яйца выкрашивали все жёлтым цветом.
Важно было приготовить из яиц побольше разных блюд, в основном – яичниц, в которые добавляли сыр, зелёный лук, хлеб, ветчину. Самое популярное блюдо на праздник двенадцати апостолов – это яичница с селёдкой.
Молодые девушки в этот праздничный день по цветам гадали на своих суженых. Для этого нужно было насобирать цветы по разным полям и лугам – всего 12 цветков. Ночью цветы нужно было положить под подушку. Парень, который приснился ночью – тот и станет вскоре мужем девушки.
Для знахарей и травников это день для заготовок целебных растений типа алоэ, багульника, чёрной бузины, трёхлистной вахты, вербены, горца, лекарственной календулы, подорожника, мать-и-мачехи.
Приметы 13 июля 2022 года
С праздником 13 июля связано много разных поговорок и примет, которыми богата народная мудрость:
- двенадцать апостолов кличут весну и просят её о возвращении;
- если накануне ночью мерцали звёзды, а наутро всё небо в тучах – быть к полудню сильной грозе;
- росы много – быть жаре;
- белое облако плывёт против ветра – быть дождю, а плывёт по ветру – быть теплу;
- жёлтое облако на небе – пойдёт дождь;
- к Петру овёс только наполовину подрос;
- Петров день прошёл, а кукушка всё кукует – быть лету долгому, а снегу — позднему;
- забеспокоились овцы на лугу – пойдёт дождь;
- если прошёл дождь и лещ выставил из воды верх головы, спину и хвост – вечером будет тепло;
- назначить свидание до полудня – рассориться;
- кто 13 июля родился – всегда своего добьётся. Это люди целеустремлённые, трудолюбивые и сдержанные. Их камень – сапфир, им покровительствует цветок фиалка.