Прохор Шаляпин признался, что ему досталось в наследство от покойной жены
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Прохор Шаляпин признался, что ему досталось в наследство от покойной жены

Прохор Шаляпин признался, что ему досталось в наследство от покойной жены
38-летний певец Прохор Шаляпин похоронил супругу Татьяну Дэвис, скончавшуюся от ковида, прошлой осенью. Прохор Шаляпин стал вдовцом осенью прошлого года, когда его супруга – бизнесвумен Татьяна Клаудия Дэвис — скончалась от коронавируса в США. Миллионерша умерла через два месяца после свадьбы с артистом, что многим показалось подозрительным. А помощница Татьяны намекнула на то, что певец мог приложить руку к скоропостижному уходу ее хозяйки. Прохор отрицал все сплетни, но его до сих пор донимают вопросами о Дэвис. Вот и в новом Rutube-шоу «Злые языки» ведущие буквально приперли Шаляпина к стенке, так что ему пришлось честно рассказать, получил ли он какое-то наследство от супруги. Артист подчеркнул, что успел подписать с Татьяной брачный контракт, поэтому ему не досталось даже доллара из ее состояния. Что же касается возможной причастности к смерти миллионерши, то и на это обвинение у певца нашелся ответ.
«Наша история была очень рейтинговой и яркой, она просто резко оборвалась. Надо было что-то придумать, вот и придумывали всякое. Все случилось в США, а там с насильственными смертями очень строго... Я ничего не получил с этой истории. Было смешно что-то получать. Был брачный контракт, там все прописано»,  — уточнил исполнитель. К слову, поговаривают, что Дэвис все же успела одарить Прохора, купив на его имя несколько квартир в Москве. Эту недвижимость певец сдает и живет на доход от аренды. Наладилась у Шаляпина и личная жизнь: он встретил актрису и телеведущую Ольгу Сан, и они вот уже несколько месяцев состоят в романтических отношениях, пишет StarHit.
# Шоу-бизнес Шаляпин Прохор
По материалам: z-aya

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