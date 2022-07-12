Разработчик 343 Industries показал концепты Halo VR

Вадим Карасев





Еще несколько лет назад внушительная часть игроков просили команду Xbox посмотреть в сторону выпуска собственной гарнитуры виртуальной реальности. Известно, что работа над такой гарнитурой велась, но позже была отменена, поскольку Microsoft сочла виртуальную реальность малоперспективной технологией для игр в текущий момент времени. Тем не менее, некоторые студии работали даже над играми для VR, и 343 Industries среди этих студий.

Создатели Halo из 343 Industries в 2015 году, после выпуска Halo 5, прорабатывали идею выпуска Halo VR. Об этом рассказал разработчик студии Дэн Чосич, который выложил множество концепт-артов игры, которая так и не была разработана. Стоит отметить, что в концепт-артах, в том числе демонстрируется и описывается, каким образом разработчики были намерены реализовать разные механики.

Ниже можно видеть некоторые из опубликованных концептов, все они доступны по этой ссылке на сайте разработчика.