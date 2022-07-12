Ремастер Baldur’s Gate: Dark Alliance 2 выйдет на Xbox уже на следующей неделе
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Ремастер Baldur’s Gate: Dark Alliance 2 выйдет на Xbox уже на следующей неделе

Ремастер Baldur’s Gate: Dark Alliance 2 выйдет на Xbox уже на следующей неделе


Издательство Interplay объявило о скором выпуске на современных игровых платформах ремастера Baldur’s Gate: Dark Alliance 2. Проект станет доступен на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5, Switch, PC уже на следующей неделе — 20 июля 2022 года. Напомним, что оригинал появился на приставках Xbox и Playstation 2 в 2004 году.

Заявлено, что ремастер игры Baldur’s Gate: Dark Alliance 2 получит разрешение 4K и улучшенную графику. Одна из особенностей ремастера — наличие локального кооператива.

Baldur’s Gate: Dark Alliance 2 — игра в жанре hack and slash, в которой игрокам предлагается 5 персонажей: варвар, монах, некромант, мошенник и священника. Каждый персонаж обладает своими уникальными способностями, которые помогут ему сражаться с полчищами монстров.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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