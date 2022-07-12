Решение Европейского суда по «Северному потоку-2» назвали угрозой для Украины
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Решение Европейского суда по «Северному потоку-2» назвали угрозой для Украины

Решение Европейского суда по «Северному потоку-2» назвали угрозой для УкраиныЭкс-глава PGNiG Возняк назвал решение суда ЕС по «Северному потоку-2» угрозой для Украины

Для Украины решение Европейского суда по «Северному потоку-2» может закончиться катастрофой, хотя для этого должно сложиться еще несколько факторов. Таким образом ситуацию в эфире радиостанции RMF FM оценил бывший глава польской нефтегазовой корпорации PGNiG Петр Возняк, передает РИА Новости.

Главной угрозой он назвал запуск газопровода и прекращение транзита газа через Украину, что оставит страну без топлива предстоящей зимой. По мнению Возняка, единственный путь, который останется в этом случае Киеву, — это обратиться к Кремлю для покупки газа, но такая просьба будет иметь политические последствия.

Европейский суд частично признал иск компании оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG, которая оспаривала изменения в газовой директиве ЕС, принятые весной 2019 года. Поправки распространяли антимонопольное законодательство не только на газопроводы, работающие внутри Евросоюза, но и на те, что заходят в него по морю из третьих стран и были запущены после утверждения новых правил.

Прошлую жалобу суд ЕС отклонил как неприемлемую, но апелляция изменила это решение. Таким образом, Nord Stream 2 AG имеет право вновь подать жалобу. Если он выигрывает процесс и выходит из-под действия газовой директивы, то снимается значительная часть препятствий для запуска маршрута. Возняк назвал судебное решение плохой новостью для всех в Европе и отличной — для Nord Stream 2 AG и ее председателя комитета акционеров Герхарда Шредера.

«Говоря коротко, это означает, что в соответствии с европейским законодательством "Северный поток-2" может претендовать на то, чтобы утверждать свою правоту, какой бы она ни была. А она очень неблагоприятна в итоге для европейского рынка», — заключил бывший глава PHNiG.

В настоящее время «Северный поток-2» полностью построен и готов к эксплуатации, однако для ее начала следует добиться сертификации оператора. Она была приостановлена властями Германии на неопределенный срок после ввода российских войск на территорию Украины. Берлин исключает запуск газопровода в нынешних обстоятельствах.

Также власти Германии рассматривают возможность национализировать часть «Северного потока-2», находящегося на территории страны, чтобы использовать трубы для поставок газа с морских платформ по регазификации сжиженного природного газа.


# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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