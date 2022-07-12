Резерв квот для привлечения визовых трудовых мигрантов станет больше

Министерство труда и социальной защиты подготовит для правительства проект документа об установлении потребности по привлечению в Россию иностранных работников из визовых стран. Такое постановление правительства вступило в силу 12 июля. Согласно документу, Минтруд также представит на утверждение правительства квоты для найма визовых иностранных сотрудников на очередной год. Резерв квот увеличится до 50 процентов согласованных предложений регионов.

Не позднее 15 ноября Минтруд должен представить в правительство проект нормативного акта об определении потребности в привлечении в Российскую Федерацию иностранных работников, прибывающих на основании визы, в том числе по приоритетным профессионально-квалификационным группам. А также — об утверждении квот на выдачу иностранцам приглашений на въезд и разрешений на работу на очередной год. При этом, резерв квот должен быть установлен в размере не более 50 процентов согласованных предложений субъектов Российской Федерации (ранее — не более 30 процентов). Увеличение резерва квот позволит корректировать при необходимости квоту тем работодателям, кому потребуется в течение года нанять новых иностранных работников для важных инвестпроектов, ранее отмечали в Минтруде.





Предложения по определению потребности в привлечении в РФ иностранных работников министерство готовит на основании обоснованных инициатив исполнительных органов власти субъектов. Они рассматриваются межведомственной комиссией, в состав которой входят представители заинтересованных федеральных органов власти. Министерство внутренних дел ежемесячно, не позднее 20-го числа, представляет в Министерство труда и социальной защиты сведения об исчерпании квот по субъектам РФ.

Ранее постановлением правительства на 2022 год была определена потребность в привлечении иностранных работников, прибывающих в Россию на основании визы, в количестве 124007 человек.



