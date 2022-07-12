Российские ТЭС решили поберечь иностранное оборудование
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Российские ТЭС решили поберечь иностранное оборудование

Российские ТЭС решили поберечь иностранное оборудование«Ъ»: ТЭС с иностранными турбинами предложили включать только в исключительных случаях

«Системный оператор» (СО, диспетчер энергосистемы) предложил включать тепловые электростанции (ТЭС) с иностранными газовыми турбинами только в исключительных случаях. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Председатель правления СО Федор Опадчий считает, что такое оборудование при имеющихся альтернативах лучше поберечь, поддерживая его в режиме готовности к включению. При этом, уточнил он, полная консервация станций не рассматривается.

Отмечается, что такой шаг позволит отсрочить отправку произведенных на Западе агрегатов за границу на ремонт, где на них могут быть наложены санкции. Председатель набсовета Совета производителей энергии Александра Панина отметила, что уже есть поломки оборудования и его невозможно починить, есть заказанная техника, которую не получается доставить.

В июне «Газпром» заявил о технических проблемах с газопроводом. В компании пояснили, что газоперекачивающие агрегаты (ГПА) бренда Siemens находятся на ремонте в Канаде и не могут вернуться в Россию из-за санкций. В начале июля Канада согласилась вернуть турбину. Она может оправить ее ориентировочно после 14 июля.

Решение канадских властей вернуть турбину возмутило главу оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергея Макогона. «Канада поддалась давлению и приняла решение вернуть турбину "Газпрому". Это очень плохой прецедент исключения из санкций», — заявил менеджер.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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