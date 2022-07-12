Российские волонтеры по всей стране встречают росгвардейцев, вернувшихся домой с Украины
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Российские волонтеры по всей стране встречают росгвардейцев, вернувшихся домой с Украины

Российские волонтеры по всей стране встречают росгвардейцев, вернувшихся домой с Украины

Волонтеры по всей стране устраивают душевный приём и акции в поддержку росгвардейцам, вернувшимся домой после защиты Донбасса.

Нижегородские волонтёры провели флешмоб в поддержку специальной военной операции на Украине. Они выстроились в символ "V", а личные автомобили поставили в форме "Z". Активисты записали видеообращение к российским военнослужащим и пожелали им скорейшей победы.


"Вчера в родные края вернулся ОМОН Росгвардии. Они вернулись героями. Они сражались за Родину. Поддержим наших! За Россию, за армию. Ура!", — заявили участники акции.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша опубликовал видео, в котором на плацу военной части девочка бросается в объятия своего отца.

Это кадры встречи сотрудников ОМОНа "Орион", которые вернулись домой после служебной командировки в Донбасс.

"Спасибо, парни, что с честью выполняете свой долг перед Родиной. И живыми и невредимыми вернулись к своим семьям. Гордимся вами, наши защитники! Низкий вам поклон!", - написал в telegram-канале глава Калужской области.

Липецкие росгвардейцы тоже вернулись домой. Несколько месяцев они выполняли свой воинский долг в ходе специальной военной операции. На родине их встречали не только родные и близкие, но и волонтёры с российскими триколорами, растянувшие на площади огромный плакат с фразой: "Мы гордимся нашими героями".

Липчане приветствовали колонну росгвардейцев по всему следованию маршрута. Горожане встречали бойцов с флагами и цветами, скандируя "спасибо". В ходе торжественной церемонии встречи военных на Соборной площади губернатор области Игорь Артамонов поблагодарил каждого за доблесть, профессионализм и верность воинскому долгу.

В Рязань прибыли бойцы сводного отряда, участвовавших в спецоперации на Украине. В пункте постоянной дислокации росгвардейцев встречали первый зампредседателя Анна Рослякова, начальник управления Росгвардии Виктор Лачев, ветераны службы, сослуживцы и родные прибывших бойцов, волонтеры и жители областного центра.


За проявленные мужество и отвагу при исполнении служебного долга воинам вручили медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медали "За отвагу".

Минутой молчания рязанцы почтили память погибших и возложили цветы к мемориалу.

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По материалам: uposters.ru

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