Сбер запустил трек «Кибербезопасность» на Летней цифровой школе для преподавателей

На ежегодной Летней цифровой школе Сбера стартовала программа трека «Кибербезопасность». К учёбе приступило более 250 преподавателей по таким направлениям, как информационная безопасность, компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, представляющих свыше 150 высших и средних специальных учебных заведений из 75 городов страны. Цель трека — обмен уникальным опытом Сбера в сфере кибербезопасности, сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка.

Программу открыл вице-президент, директор департамента кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь, который подчеркнул, что в текущих условиях успешно противостоять киберугрозам можно только сообща, постоянно обмениваясь опытом и лучшими практиками.

В рамках программы эксперты будут делиться опытом построения системы кибербезопасности современной цифровой организации, а также погружать в такие направления, как «Практики безопасной разработки DevSecOps*», «Управление угрозами и уязвимостями», «Технологии искусственного интеллекта в задачах кибербезопасности», «Современный Security Operation Center**» и другие. Эксперты департамента кибербезопасности Сбербанка ответят на вопросы в ходе тематических круглых столов, которые пройдут с 18 по 21 июля. Записи всех лекций и материалы будут доступны участникам на странице трека «Кибербезопасность» на образовательной платформе СберУниверситета.

Бесплатная Летняя цифровая школа Сбера для преподавателей университетов и колледжей проводится уже третий год подряд при поддержке HR и профильных подразделений Сбера совместно со СберУниверситетом. Программа реализована в дистанционном формате и предусматривает выступление внутренних и внешних экспертов, самостоятельное изучение электронных курсов и итоговую аттестацию. По итогам программы выдаётся удостоверение о повышении квалификации.

ПАО Сбербанк

Подробно

*это методика интеграции принципов безопасности в конвейер непрерывной интеграции, непрерывной поставки и непрерывного развертывания

**Центр мониторинга информационной безопасности

