Сбежавшая в Эстонию Юлия Ауг возвратилась в Россию, но осталась без работы

Актриса Юлия Ауг с начала марта находилась в Эстонии, где позволяла себе резкие высказывания о России. Юлия Ауг раскритиковала спецоперацию и спешно отправилась в Эстонию. Пожив недолгое время на чужбине, 52-летняя артистка также немедля решилась вернуться в Россию. Однако дома звезду уже не ждут... По крайней мере, в ее театре уж точно. Как сообщают СМИ, Ауг сняли с ближайших спектаклей в Театре.doc 27 июля и 16 августа. Так, Юлию Артуровну заменили на другую актрису. Она также лишилась работы в постановке «Это все она», которая проходит в в петербургском «Приюте комедианта».Директор «Ленкома» Марк Варшавер ранее заявлял, что не желает видеть Ауг на сцене и даже назвал ее предательницей. «Нам такие, как Ауг, не нужны! Я вообще не знаю, кто это такая. Не знаю таких артистов. Если человек уехал — это плохо, не годится. Это уже не российский гражданин, а предатель. Просто противно! Если уехала, то зачем вернулась обратно. Там не приняли? Денег не дали? Зачем нам такие люди? Но я ее не знаю. К радости или к сожалению. Но думаю, что к радости, потому что она — предательница», — возмущался он. Многим, к слову, показалось, что звезда вернулась в Москву, потому что у нее закончились средства на существование. Однако она противится этому мнению и подчеркивает, что работы у нее хватает. Правда, Ауг не отметила, в каких спектаклях все же задействована. «Кто вам сказал, что здесь я работаю и зарабатываю? Нет я тут не зарабатываю, я могу продюсировать. Может мне американский дедушка наследство принес, и я могу жить, как хочу», — иронизирует актриса.