Шахназаров: «Максим Леонидов пафосно уезжал из России. Его тихое возвращение в Москву навсегда?»
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Шахназаров: «Максим Леонидов пафосно уезжал из России. Его тихое возвращение в Москву навсегда?»

Шахназаров: «Максим Леонидов пафосно уезжал из России. Его тихое возвращение в Москву навсегда?»

В мае певец публично сообщил, что перебирается в Израиль и отметил, что его семья обязательно привыкнет к этой стране. Похоже, что-то пошло не так, и Максим Леонидов вернулся в Россию. По этому поводу язвительно высказался журналист и политолог Михаил Шахназаров.


Шахназаров считает, что 60-летним Леонидовым, который на раз распространял фейковую информацию о действиях российской армии, должны заняться правоохранительные органы.

«Максим Леонидов так громко и пафосно уезжал из России! Интересно, его тихое возвращение в Москву навсегда? Вчера «Би-2», сегодня — Леонидов. Ждем-с остальных», — поделился журналист в личном блоге.

К слову, Максим Леонидович всегда посещал Израиль, но на время, ездил в гости к многочисленным друзьям. Артист объяснял это тем, что не может долго без родного Питера.

«Человеку свойственно искать легкой доли, легкой жизни, поэтому люди мигрируют. Это нормально. Просто в нашей стране к этому процессу повышенный и болезненный интерес. В других местах никого особенно не удивляет, когда человек куда-то еще поехал жить. Поехал, попробовал, не получилось — вернулся. А у нас сразу: «Ага! Уехал за сладкой долей, за длинным долларом! Сбежал!» Почему сбежал? Какая-то тюремная терминология получается! Мы до сих пор почему-то говорим с отголоском этой лагерной жизни, боимся выйти за пределы барака. На тех, кто не побоялся, смотрим с недоверием и завистью. На тех, кто вернулся, — со злорадством. Но то, что не у всех получается, — это нормально.

Почему уезжают обратно из Израиля? Кто-то думал, что все там само пойдет в руки, а оно не пошло. Кому-то там очень жарко. Кто-то выяснил: чтобы работать по специальности, нужно еще поучиться, потому что нашего диплома недостаточно, а сил на учебу уже нет. Плюс конкуренция высока — страна-то маленькая, не то что с СССР — с Россией не сравнить! Кто-то попробовал учить язык, а это тяжело — возраст не тот, язык сложный. А без знания языка получить хорошую работу вряд ли удастся. Так что причин множество», — рассуждал исполнитель еще в прошлом году в интервью «АиФ».

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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