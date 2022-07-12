Шокирующие особенности турецких квартир

Вадим Карасев

Рынок недвижимости в Турции представлен разнообразными апартаментами: от компактных квартир до просторных дуплексов и шикарных вилл. Планировки в турецких жилых объектах указываются непривычными для стран постсоветского пространства цифрами: 1+1, 2+1, 3+2 и т. д. Что это значит? Первая цифра обозначает количество спален, вторая – гостиных.

Стоит отметить, что квартир-студий в Турции на первичном рынке уже нет, поскольку их строительство запрещено с 2017 года по причине того, что крохотное жилье местные власти признали непригодным для комфортного проживания. Квартиру 0+1 можно встретить разве что в сегменте вторички.

Современные апартаменты отличаются продуманной до мелочей планировкой и высокой функциональностью. При этом, цена недвижимости в Алании – самом теплом городе Турецкой Республики, сохраняется пока еще на доступном уровне по сравнению с той же соседней Анталией, Бодрумом, Стамбулом и т. д.

Общий принцип и отличия планировок

Жилые комплексы в Турции отличаются в архитектурном плане и друг от друга. К турецким проектам понятие “стандартная планировка” неприменимо – концепция ЖК зависит от задуманной идеи застройщика и типа недвижимого имущества. Впрочем, есть и общие принципы, которые помогут вам сориентироваться при выборе объекта.

Абсолютно во всех планировочных решениях акцент ставится на отведение максимального пространства для гостиных, а для спальных комнат выделяется столько места, сколько будет достаточно только для отдыха и сна. В современных жилых комплексах внимание уделяется также и зонированию под гардеробные, что повышает уровень комфорта.

Обычно в турецких квартирах гостиная совмещена с кухней, реже встречаются и раздельные планировочные решения. Обеденные зоны, помещения для приготовления пищи и места для отдыха могут быть оформлены по-разному.

В апартаментах для комфортного проживания продумывается необходимое количество санузлов. Например, в квартире 2+1 зачастую предусматривают 2 ванные комнаты – для собственников и для гостей. Таким образом обеспечивается максимальный комфорт как для хозяев, так и для их посетителей. Причем можно найти такие квартиры в Алании недорого.

Какими сдаются квартиры после строительства

Турецкие застройщики, прежде чем сдать недвижимость в эксплуатацию, выполняют ремонт от А до Я в каждой квартире. Это сокращает расходы будущего владельца и не требует дополнительной траты времени на доработку. Жилые объекты сдаются полностью готовыми к проживанию, что называется “под ключ”. В стоимость недвижимого имущества всё включено:

чистовая отделка;

окна с двойным остеклением;

входная и межкомнатные двери;

окрашивание стен в светлые оттенки;

ламинатное или керамогранитное покрытие пола;

современная сантехника в санузлах;

кухонный гарнитур с гранитной столешницей и т. д.

Если недвижимость приобретается на этапе строительства, можно за дополнительную плату установить теплый пол или систему “Умный Дом”. С ее помощью можно управлять своим имуществом дистанционно, находясь в любой точке мира.

Часто в жилых объектах предусматривается просторная терраса, откуда можно любоваться безукоризненными видами на Средиземное море, наблюдая, как солнце сходится с линией горизонта.

Благоустройство жилых комплексов

На территории современных жилых комплексов проведено озеленение и высажены декоративные растения, а также предусмотрена широкая инфраструктура для комфортного проживания каждого жильца:

открытый и закрытый бассейны с детской секцией;

зоны для отдыха и барбекю;

спа-центр, хамам, массажные комнаты;

тренажерный зал;

домашний кинотеатр, интернет;

игровые площадки для детей;

парковочные места;

система видеонаблюдения 24/7 и прочие удобства.

Разумеется, все объекты инфраструктуры необходимо содержать в надлежащей чистоте. За этим следит управляющая компания, за услуги которой предусмотрен айдат, размер которого зависит от уровня благоустройства ЖК.

Агентство недвижимости в Турции Art Property занимается продажей апартаментов различных планировок и площадей. Специалисты подберут для вас отличное предложение и обеспечат юридическую чистоту сделки купли-продажи.



