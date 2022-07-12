Шокирующие особенности турецких квартир
Рынок недвижимости в Турции представлен разнообразными апартаментами: от компактных квартир до просторных дуплексов и шикарных вилл. Планировки в турецких жилых объектах указываются непривычными для стран постсоветского пространства цифрами: 1+1, 2+1, 3+2 и т. д. Что это значит? Первая цифра обозначает количество спален, вторая – гостиных.
Стоит отметить, что квартир-студий в Турции на первичном рынке уже нет, поскольку их строительство запрещено с 2017 года по причине того, что крохотное жилье местные власти признали непригодным для комфортного проживания. Квартиру 0+1 можно встретить разве что в сегменте вторички.
Современные апартаменты отличаются продуманной до мелочей планировкой и высокой функциональностью. При этом, цена недвижимости в Алании – самом теплом городе Турецкой Республики, сохраняется пока еще на доступном уровне по сравнению с той же соседней Анталией, Бодрумом, Стамбулом и т. д.
Общий принцип и отличия планировок
Жилые комплексы в Турции отличаются в архитектурном плане и друг от друга. К турецким проектам понятие “стандартная планировка” неприменимо – концепция ЖК зависит от задуманной идеи застройщика и типа недвижимого имущества. Впрочем, есть и общие принципы, которые помогут вам сориентироваться при выборе объекта.
Абсолютно во всех планировочных решениях акцент ставится на отведение максимального пространства для гостиных, а для спальных комнат выделяется столько места, сколько будет достаточно только для отдыха и сна. В современных жилых комплексах внимание уделяется также и зонированию под гардеробные, что повышает уровень комфорта.
Обычно в турецких квартирах гостиная совмещена с кухней, реже встречаются и раздельные планировочные решения. Обеденные зоны, помещения для приготовления пищи и места для отдыха могут быть оформлены по-разному.
В апартаментах для комфортного проживания продумывается необходимое количество санузлов. Например, в квартире 2+1 зачастую предусматривают 2 ванные комнаты – для собственников и для гостей. Таким образом обеспечивается максимальный комфорт как для хозяев, так и для их посетителей. Причем можно найти такие квартиры в Алании недорого.
Какими сдаются квартиры после строительства
Турецкие застройщики, прежде чем сдать недвижимость в эксплуатацию, выполняют ремонт от А до Я в каждой квартире. Это сокращает расходы будущего владельца и не требует дополнительной траты времени на доработку. Жилые объекты сдаются полностью готовыми к проживанию, что называется “под ключ”. В стоимость недвижимого имущества всё включено:
-
чистовая отделка;
-
окна с двойным остеклением;
-
входная и межкомнатные двери;
-
окрашивание стен в светлые оттенки;
-
ламинатное или керамогранитное покрытие пола;
-
современная сантехника в санузлах;
-
кухонный гарнитур с гранитной столешницей и т. д.
Если недвижимость приобретается на этапе строительства, можно за дополнительную плату установить теплый пол или систему “Умный Дом”. С ее помощью можно управлять своим имуществом дистанционно, находясь в любой точке мира.
Часто в жилых объектах предусматривается просторная терраса, откуда можно любоваться безукоризненными видами на Средиземное море, наблюдая, как солнце сходится с линией горизонта.
Благоустройство жилых комплексов
На территории современных жилых комплексов проведено озеленение и высажены декоративные растения, а также предусмотрена широкая инфраструктура для комфортного проживания каждого жильца:
-
открытый и закрытый бассейны с детской секцией;
-
зоны для отдыха и барбекю;
-
спа-центр, хамам, массажные комнаты;
-
тренажерный зал;
-
домашний кинотеатр, интернет;
-
игровые площадки для детей;
-
парковочные места;
-
система видеонаблюдения 24/7 и прочие удобства.
Разумеется, все объекты инфраструктуры необходимо содержать в надлежащей чистоте. За этим следит управляющая компания, за услуги которой предусмотрен айдат, размер которого зависит от уровня благоустройства ЖК.
Агентство недвижимости в Турции Art Property занимается продажей апартаментов различных планировок и площадей. Специалисты подберут для вас отличное предложение и обеспечат юридическую чистоту сделки купли-продажи.