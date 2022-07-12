Шокирующие особенности турецких квартир
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Шокирующие особенности турецких квартир

Рынок недвижимости в Турции представлен разнообразными апартаментами: от компактных квартир до просторных дуплексов и шикарных вилл. Планировки в турецких жилых объектах указываются непривычными для стран постсоветского пространства цифрами: 1+1, 2+1, 3+2 и т. д. Что это значит? Первая цифра обозначает количество спален, вторая – гостиных.

Стоит отметить, что квартир-студий в Турции на первичном рынке уже нет, поскольку их строительство запрещено с 2017 года по причине того, что крохотное жилье местные власти признали непригодным для комфортного проживания. Квартиру 0+1 можно встретить разве что в сегменте вторички.

Современные апартаменты отличаются продуманной до мелочей планировкой и высокой функциональностью. При этом, цена недвижимости в Алании – самом теплом городе Турецкой Республики, сохраняется пока еще на доступном уровне по сравнению с той же соседней Анталией, Бодрумом, Стамбулом и т. д.

Общий принцип и отличия планировок

Жилые комплексы в Турции отличаются в архитектурном плане и друг от друга. К турецким проектам понятие “стандартная планировка” неприменимо – концепция ЖК зависит от задуманной идеи застройщика и типа недвижимого имущества. Впрочем, есть и общие принципы, которые помогут вам сориентироваться при выборе объекта.

Абсолютно во всех планировочных решениях акцент ставится на отведение максимального пространства для гостиных, а для спальных комнат выделяется столько места, сколько будет достаточно только для отдыха и сна. В современных жилых комплексах внимание уделяется также и зонированию под гардеробные, что повышает уровень комфорта.

Обычно в турецких квартирах гостиная совмещена с кухней, реже встречаются и раздельные планировочные решения. Обеденные зоны, помещения для приготовления пищи и места для отдыха могут быть оформлены по-разному.

В апартаментах для комфортного проживания продумывается необходимое количество санузлов. Например, в квартире 2+1 зачастую предусматривают 2 ванные комнаты – для собственников и для гостей. Таким образом обеспечивается максимальный комфорт как для хозяев, так и для их посетителей. Причем можно найти такие квартиры в Алании недорого.

Какими сдаются квартиры после строительства

Турецкие застройщики, прежде чем сдать недвижимость в эксплуатацию, выполняют ремонт от А до Я в каждой квартире. Это сокращает расходы будущего владельца и не требует дополнительной траты времени на доработку. Жилые объекты сдаются полностью готовыми к проживанию, что называется “под ключ”. В стоимость недвижимого имущества всё включено:

  • чистовая отделка;

  • окна с двойным остеклением;

  • входная и межкомнатные двери;

  • окрашивание стен в светлые оттенки;

  • ламинатное или керамогранитное покрытие пола;

  • современная сантехника в санузлах;

  • кухонный гарнитур с гранитной столешницей и т. д.

Если недвижимость приобретается на этапе строительства, можно за дополнительную плату установить теплый пол или систему “Умный Дом”. С ее помощью можно управлять своим имуществом дистанционно, находясь в любой точке мира.

Часто в жилых объектах предусматривается просторная терраса, откуда можно любоваться безукоризненными видами на Средиземное море, наблюдая, как солнце сходится с линией горизонта.

Благоустройство жилых комплексов

На территории современных жилых комплексов проведено озеленение и высажены декоративные растения, а также предусмотрена широкая инфраструктура для комфортного проживания каждого жильца:

  • открытый и закрытый бассейны с детской секцией;

  • зоны для отдыха и барбекю;

  • спа-центр, хамам, массажные комнаты;

  • тренажерный зал;

  • домашний кинотеатр, интернет;

  • игровые площадки для детей;

  • парковочные места;

  • система видеонаблюдения 24/7 и прочие удобства.

Разумеется, все объекты инфраструктуры необходимо содержать в надлежащей чистоте. За этим следит управляющая компания, за услуги которой предусмотрен айдат, размер которого зависит от уровня благоустройства ЖК.

Агентство недвижимости в Турции Art Property занимается продажей апартаментов различных планировок и площадей. Специалисты подберут для вас отличное предложение и обеспечат юридическую чистоту сделки купли-продажи.


# Недвижимость

Последние новости

Илон Маск расстался со своей возлюбленной: причины
Илон Маск расстался со своей возлюбленной: причины
На чьей ты стороне - на белой или на черной?
На чьей ты стороне - на белой или на черной?
Трейдер рассказал о перспективах биткоина в условиях бокового тренда
Трейдер рассказал о перспективах биткоина в условиях бокового тренда
ЕС рассмотрит выделение средств для военной помощи Украине из Фонда мира Европы
ЕС рассмотрит выделение средств для военной помощи Украине из Фонда
Шокирующие особенности турецких квартир
Шокирующие особенности турецких квартир
Решение Европейского суда по «Северному потоку-2» назвали угрозой для Украины
Решение Европейского суда по «Северному потоку-2» назвали угрозой для
Сбер запустил трек «Кибербезопасность» на Летней цифровой школе для преподавателей
Сбер запустил трек «Кибербезопасность» на Летней цифровой школе для
Представили новый трейлер ожидаемой TMNT: The Cowabunga Collection
Представили новый трейлер ожидаемой TMNT: The Cowabunga Collection
Интересные рассуждения про равенство полов
Интересные рассуждения про равенство полов
Любовница Прохора Шаляпина очнулась в луже крови
Любовница Прохора Шаляпина очнулась в луже крови
Григорий Лепс рассказал о своем самом выгодном вложении
Григорий Лепс рассказал о своем самом выгодном вложении
Алена Водонаева вступила за Дудя
Алена Водонаева вступила за Дудя

Топ на сегодня

Новые фото сына Шепелева и Фриске: как выглядит Платон
Новые фото сына Шепелева и Фриске: как выглядит Платон
Дети из Херсонской области отдохнут в "Артеке" и Нахимовском училище
Дети из Херсонской области отдохнут в "Артеке" и
Мирослава Карпович сфотографировалась голой
Мирослава Карпович сфотографировалась голой
Горняка нашли живым спустя шесть дней после обрушения шахты в Кузбассе
Горняка нашли живым спустя шесть дней после обрушения шахты в Кузбассе
В Великобритании рассказали о необычных методах призыва ВСУ
В Великобритании рассказали о необычных методах призыва ВСУ

Еще по теме

Самое ценное жилье в РФ стоит 1,53 млрд руб.
Квартиры-студии теряют популярность?
Почти 5 тыс. военнослужащих Балтийского флота приобрели жилье по ипотеке в Калининградской области
Во сколько обойдется квартира в новостройке в Казахстане