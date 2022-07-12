Силуанов назвал способ снизить мировые цены на энергоносители
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Силуанов назвал способ снизить мировые цены на энергоносители

Силуанов назвал способ снизить мировые цены на энергоносителиСилуанов заявил, что отмена санкций помогла бы снизить мировые цены на энергоносители

Министр финансов России Антон Силуанов назвал способ снизить мировые цены на энергоносители в интервью газете «Ведомости».

По мнению Силуанова, снизить мировые цены на энергоносители помогла бы отмена санкций против России. Он отметил, что это касается продовольствия, энергоресурсов и стоимости логистики, «то есть, всех тех товаров и услуг, против которых действуют санкции». «Работают простые законы спроса и предложения. Законы экономики ведь никто не отменял», — добавил он, комментируя высокие цены на энергоресурсы.

Ранее глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный предсказал кратный рост мировых цен на нефть и газ. По его мнению, нефть может достигнуть отметки в 200 долларов за баррель, а газ — в 4000-5000 долларов за тысячу кубометров.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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