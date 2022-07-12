Слава впала в глубокую депрессию
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Слава впала в глубокую депрессию

Слава впала в глубокую депрессию
Певица Слава пожаловалась на свое душевное состояние. Артистка призналась, что находится в разбитом состоянии. 42-летняя звезда российского шоу-бизнеса переживает серьезный упадок сил. Артистка рассказала, что находится в тяжелой депрессии, из-за чего в её творчестве назрел кризис. Она откладывает запись трех новых песен и никак не может себя заставить взбодриться. На фоне нервных переживаний Слава поправилась и не может похудеть. От нервного срыва её удерживают друзья, а также плотный график выступлений, который помогает ей на время отвлекаться от внутренних проблем. «Как спастись от депрессии... очень долгой и тяжелой? Пытаюсь, семья и друзья держат, но все равно плохо. Помогает только работа, сейчас ее будет очень много и это, в очередной раз, мое спасение», — пишет Слава в Сети.
В комментариях к этому откровению певицу публично поддержала Юлия Барановская. Ведущая Первого канала посочувствовала Славе и написала: «Моя девочка...» Поклонников заявление артистки тоже взволновало. В обсуждении публикации многие советуют ей обратиться за помощью к психологу. Кстати, не исключено, что проблемы с эмоциональным состоянием Славы являются следствием перенесенной ранее коронавирусной инфекции. Речь идет о так называемом постковидном синдроме. Дело в том, что вирус влияет на функционирование мозга и после полного выздоровления, часто угнетая работу нервной системы. Некоторое время назад Слава жаловалась, что после ковида у неё начались резкие проблемы с памятью.
# Шоу-бизнес Слава, певица
По материалам: z-aya

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