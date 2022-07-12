СМИ: Binance обслуживала пользователей из Ирана в обход санкций США

Криптовалютная биржа Binance продолжала обслуживать клиентов из Ирана, обходя санкции США и запрет на ведение бизнеса в этой стране. Об этом свидетельствуют результаты расследования Reuters.

В 2018 году власти США повторно ввели санкции, приостановленные в рамках сделки Ирана с крупными государствами по сворачиванию ядерной программы. В ноябре того же года Binance сообщила местным трейдерам, что больше не будет их обслуживать, и предложила им ликвидировать счета.

Однако по информации Reuters, как минимум семеро иранских клиентов биржи продолжали использовать свои учетные записи вплоть до сентября 2021 года. Для регистрации им требовался только адрес электронной почты. Они потеряли доступ к платформе лишь после ужесточения проверки Binance на предмет отмывания денег.

«Существовало несколько альтернатив, но ни одна из них не была так хороша, как Binance. Подтверждения личности не требовалось, поэтому мы все использовали эту биржу», — рассказала трейдер из Тегерана Асал Ализаде, которая использовала платформу в течение двух лет до сентября 2021 года.

Еще одиннадцать человек в Иране, помимо опрошенных Reuters, сообщили в своих профилях LinkedIn о торговле криптовалютой на Binance после запрета 2018 года.

Трейдеры рассказали, что в Binance их привлекали слабые KYC-проверки, высокая ликвидность и большое количество криптовалют. Часть из них с легкостью обходила ограничения при помощи VPN-сервисов.

«Криптовалюта — это хороший способ обойти санкции и заработать», — сказал трейдер Али, использовавший Binance около года.

Он поделился с Reuters перепиской со службой поддержки биржи, которая сообщила о закрытии его счета в 2021 году в соответствии «с рекомендациями Совета Безопасности ООН».

Старшие сотрудники компании знали о росте числа иранских пользователей. На это указывают сообщения, которые они отправили друг другу в 2019 и 2020 годах, пишет агентство.

«IRAN BOYS», — написал один из них в ответ на данные, показывающие популярность Binance в Instagram в Иране.

Другой в шутку предложил рекламировать этот факт: «Продвигайте это в Twitter Binance U.S.».

В апреле 2020 года неназванный старший сотрудник отмечал в переписке, что иранские трейдеры использовали Binance, не уточнив, откуда он это узнал. Документ соответствия биржи от того же года, рассмотренный Reuters, дал Ирану самый высокий рейтинг риска незаконного финансирования среди всех стран.

Представители биржи не комментировали данную информацию.

По словам юристов, новости об иранских торгах на Binance могут привлечь внимание регулирующих органов США. Разветвленная структура биржи не защищает ее от риска вторичных санкций, которые запрещают иностранным фирмам вести бизнес с организациями из черного списка. Это может не только нанести ущерб репутации, но и лишить компанию доступа к финансовой системе США.

Reuters не обнаружило доказательств того, что находящиеся под санкциями лица использовали Binance.

Напомним, в марте в ответ на санкции Запада в отношении России Binance заявила, что «строго соблюдает правила международных санкций».

Биржа сообщила об использовании «инструментов банковского уровня», чтобы помешать находящимся под санкциями лицам или организациям использовать свою платформу.