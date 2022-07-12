Со стартом Series 10 в Forza Horizon 5 появятся новые достижения

Вадим Карасев





Следующая неделя обещает стать интересной для поклонников Forza Horizon 5. Уже 19 июля выходит первое крупное DLC для игры — Hot Wheels, которое предложит большое количество нового контента — новые трассы, биомы, автомобили. Дополнение является платным, но разработчики не забывают и о других игроках.

Предполагается, что на 21 июля запланирован старт 10 сезона в Forza Horizon 5, а вместе со стартом 10 сезона игроков ждут и новые достижения. На данный момент мало информации о том, что ждет игроков со стартом Series 10 в Forza Horizon 5, но достижения уже появились — их будет 8 штук, и они могут суммарно принести игрокам 130 очков, о чем сообщает сайт trueachievements.

Напомним, что Forza Horizon 5: Hot Wheels, которая выйдет 19 июля, тоже привнесет новые достижения в игру — их будет 28 штук на 500 Gamerscore.

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