Солнечный свет усиливает чувство голода у мужчин

Вадим Карасев

Ученые обнаружили, что солнечный свет может увеличить в организме выработку гормона грелина, который усиливает чувство голода. Но у женщин действие этого гормона блокируется другим гормоном — эстрогеном.

Воздействие солнечного света на организм человека стало темой многочисленных исследований. Хорошо известно, что чрезмерное пребывание под солнечными лучами увеличивает риск рака кожи. Недавние исследования показали, что умеренное воздействие солнца может в среднем увеличить продолжительность жизни, снижая вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и других причин. Одно из возможных объяснений этого заключается в том, что солнечный свет снижает кровяное давление за счет высвобождения оксида азота из кожи и вызывает расслабление кровеносных сосудов. Другие ученые связывают пользу солнечного света для здоровья с выработкой витамина D.

Профессор кафедры молекулярной генетики и биохимии человека Тель-Авивского университета Кармит Леви и ее коллеги задались вопросом, есть ли связь между солнечным светом и питанием. Они проанализировали данные 3000 человек, которые участвовали в национальном исследовании питания. Ученые обнаружили, что мужчины (но не женщины) увеличивали потребление пищи в летние месяцы. Эффект был невелик — эквивалентен потреблению дополнительных 300 калорий в день, — но со временем этого может быть достаточно, чтобы вызвать увеличение веса.

Тогда исследователи провели эксперимент. Они подвергли добровольцев (мужчин и женщин) воздействию полуденного солнечного света в течение 25 минут в ясный день и обнаружили, что он вызывает повышение уровня гормона грелина, повышающего аппетит, в крови мужчин, но не в крови женщин. Эксперименты на мышах также показали, что, когда самцы подвергались воздействию средневолновых ультрафиолетовых лучей, они ели больше, были более мотивированы к поиску пищи и имели повышенный уровень грелина в крови. У самок мышей таких изменений не наблюдалось. Спусковым крючком для высвобождения грелина оказалось повреждение ДНК в клетках кожи. Эстроген в организме женщин и самок мышей блокировал этот эффект, поэтому солнечный свет не действовал на них таким образом.

Помимо регуляции аппетита грелин оказывает и другие воздействия на организм. Он уменьшает воспаление и истощение сердечной мышцы, а также снижает артериальное давление. «Грелин может быть связующим звеном между воздействием солнца и снижением сердечно-сосудистых заболеваний», — сказала Кармит Леви.

Исследование опубликовано в журнале Nature Metabolism.