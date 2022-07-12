Спровоцировать деменцию и уменьшить объем мозга может определенная еда
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Спровоцировать деменцию и уменьшить объем мозга может определенная еда

Спровоцировать деменцию и уменьшить объем мозга может определенная еда

Медикам давно известно, что от качества питания зависит здоровье и регуляция всех функций организма. Однако о том, что некоторые продукты могут негативно сказываться на работе мозга и провоцировать деменцию, мало кто знает. Об этом в своем интервью рассказал биохимик Артем Яремчук. Он отметил, что очень важно знать эту связь, чтобы с возрастом избежать негативного влияния продуктов на наше сознание и снизить риски возникновения деменции.

По какой причине с возрастом может страдать и уменьшаться в размере мозг


Тело всю жизнь подвергается изменениям. Сначала оно растет, увеличивается в размерах, потом приобретает формы взрослого человека. А в определенном возрасте начинается обратный процесс и тело усыхает. То же самое происходит и с нашим мозгом.

Многочисленные исследования показали, что достигая максимума своего развития между 30 и 40 годами, в дальнейшем объем мозга начинает уменьшаться. К концу жизни он достигает размера семилетнего ребенка.

В большинстве случаев возрастное уменьшение объема мозга происходит без особых последствий для мозговой деятельности человека, но иногда эти изменения могут привести к слабоумию.

В каких случаях уменьшение мозга приводит к деменции


Возрастная деменция в легкой форме наблюдается примерно у каждого десятого человека, достигшего возраста 65 лет. Недуг прогрессирует медленно. Человек начинает забывать какие-то вещи, перестает узнавать знакомых людей, его поведение медленно, но неотвратимо меняется, становясь проблемой не только для него, но и для окружающих.

Проводя многочисленные исследования, специалисты обнаружили, что у людей, склонных к деменции, помимо уменьшения объема мозга, в его тканях наблюдается аномальное скопление белков. Накапливаясь вокруг здоровых клеток, он постепенно их убивает. Точная причина этого процесса неизвестна, но по мнению научных деятелей, он начинается задолго до появления первых признаков недуга и в немалой степени зависит от пищи, которую употребляет человек.

Какая еда предотвращает развитие деменции, а какая ее провоцирует


Недавно в медицинском центре Чикаго были разработаны и экспериментальным путем опробованы специальные системы питания, снижающие риск развития Альцгеймера, которая в большинстве случаев предшествует появлению возрастного слабоумия. Специалисты считают, что благодаря такому питанию, риск заболевания снижается на 53%.

В основе этих систем питания лежат натуральные продукты растительного происхождения, такие как овощи, фрукты, ягоды, зелень, орехи, бобовые, зерновые, оливковое масло.

Из белковой пищи животного происхождение допускаются рыба и птица (белое мясо). Полностью исключены продукты животного происхождения с высоким содержанием насыщенных жиров.

Согласно проводимым в течение нескольких лет исследованиям, все пожилые люди, которые придерживались рациона, имели хорошую память и ясный ум.

# Общество Здоровье
По материалам: rsute

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