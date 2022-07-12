Старшая дочь Василия Шукшина объяснила претензии к Надежде Бабкиной
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Старшая дочь Василия Шукшина объяснила претензии к Надежде Бабкиной

Старшая дочь Василия Шукшина объяснила претензии к Надежде Бабкиной

Недавно стало известно, что дочери покойного Василия Шукшина Екатерина и Ольга подали в суд на театр Надежды Бабкиной и требуют 600 тысяч рублей за нарушение авторских прав. Екатерина Васильевна подробно объяснила суть своих претензий.


Старшей дочери Василия Шукшина не нравится, как его произведение «Калина красная» интерпретировали в театре «Русская песня».

«В спектакле «Калина красная», к моему глубокому сожалению, есть все, кроме «Калины красной» Василия Шукшина. Есть лихие песни и пляски. Есть вкрапленные фрагменты других рассказов Василия Макаровича, которые отвлекают от основного действия и повисают в воздухе «ни к чему». Есть даже Егор Прокудин, который после освобождения из мест отбывания наказания первым делом ворует чемодан у попутчиков.

Если кто-то помнит фильм, Егор выходит на свободу с твердым намерением жить честно, за что ему и приходится заплатить собственной жизнью. Такой финт является грубым нарушением авторского замысла. Впрочем, режиссер спектакля сам говорит о том, что его «главная задача — уйти от Шукшина». Это больно. И это неправильно», — объяснила свою позицию Екатерина Шукшина.

Поначалу Екатерина и Ольга пытались решить вопрос мирным путем, но руководство театра Бабкиной не пошло им навстречу.

«Мы просили театр вернуться к исходному материалу. Увы, нас не услышали. За вычетом огорчений и разочарований вот, собственно, и все. Оставались лишь формальности. В прошлом году истек срок разрешения (так это называется), выданного Российскому авторскому обществу. Вероятно, следует уточнить, что разрешение я выдавала совсем на другой текст инсценировки, нежели тот, что звучит со сцены. В сложившейся тупиковой ситуации новое я подписать не могла. Притом, что в моем архиве только за последние десять лет накопилось порядка двухсот подобных разрешений российским и зарубежным театрам», — пояснила Екатерина Шукшина в интервью «КП».

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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