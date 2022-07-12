Суд в Москве оштрафовал Zoom на 1 млн рублей за отказ локализовать данные в России
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Суд в Москве оштрафовал Zoom на 1 млн рублей за отказ локализовать данные в России

Суд в Москве оштрафовал Zoom на 1 млн рублей за отказ локализовать данные в России

Суд в Москве оштрафовал Zoom на 1 млн рублей за отказ локализовать данные в России

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы назначил штраф один миллион рублей сервису для организации видеоконференций Zoom за отказ локализовать персональные данные россиян, передает РИА Новости.

Административное правонарушение относится к части 8 статьи 13.11 КоАП РФ. Для юридических лиц штраф составляет от одного до шести миллионов рублей. Этот штраф стал первым для Zoom в России.

Мировой суд Таганского района сегодня также признал виновной по той же статье компанию Ookla, владеющую сервисом по измерению скорости интернета Speedtest. Штраф также составил один миллион рублей.

В четверг, 28 июля, мировой суд Москвы рассмотрит протокол, составленный на американскую компанию Match Group LLC, владеющую приложением для знакомств Tinder, за отказ локализовать данные россиян.

В начале июля в мировой судебный участок поступили протоколы на мессенджер WhatsApp за отказ и повторный отказ локализовать информацию о личных данных пользователей на территории РФ. Первый штраф 4 миллиона рублей за данное правонарушение WhatsApp получил в конце августа 2021 года.

Если компанию признают виновной в обоих правонарушениях, ей грозит штраф на общую сумму 24 млн рублей. Заседания назначены на 28 июля и 29 сентября.

Как уточнили в Роскомнадзоре, оператор персональных данных, согласно российскому законодательству, обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных россиян с использованием баз данных, находящихся на ее территории. Локализация баз данных на территории РФ позволяет обеспечить необходимый уровень защищенности персональных данных российских пользователей, считают в РКН.

# Политика / Главные новости Политика
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Участники Rage Against the Machine выступили против запрета абортов
Участники Rage Against the Machine выступили против запрета абортов
Министерство финансов поддержало идею продавать СПГ за рубли
Министерство финансов поддержало идею продавать СПГ за рубли
В Братском районе нашли молодого человека, заблудившегося в лесу 9 июля
В Братском районе нашли молодого человека, заблудившегося в лесу 9
В России оштрафовали Zoom
В России оштрафовали Zoom
Aliens: Fireteam Elite из Game Pass получает кроссплатформу и новый контент со стартом 4 сезона
Aliens: Fireteam Elite из Game Pass получает кроссплатформу и новый
Минобороны Британии обвинило «Би-би-си» в создании угрозы для солдат
Минобороны Британии обвинило «Би-би-си» в создании угрозы для солдат
Дорогой, я не умею готовить
Дорогой, я не умею готовить
Названо условие остановки «Северного потока» к отопительному сезону в Европе
Названо условие остановки «Северного потока» к отопительному сезону в
Старшая дочь Василия Шукшина объяснила претензии к Надежде Бабкиной
Старшая дочь Василия Шукшина объяснила претензии к Надежде Бабкиной
Анна Нетребко оправдалась за оскорбительные слова в адрес россиян
Анна Нетребко оправдалась за оскорбительные слова в адрес россиян
Бари Алибасов рассказал, почему мужчины могут изменять
Бари Алибасов рассказал, почему мужчины могут изменять
Муж Анастасии Макеевой полностью контролирует ее жизнь и финансы
Муж Анастасии Макеевой полностью контролирует ее жизнь и финансы

Топ на сегодня

Николай Дроздов потерял сознание во время съемок
Николай Дроздов потерял сознание во время съемок
Новые фото сына Шепелева и Фриске: как выглядит Платон
Новые фото сына Шепелева и Фриске: как выглядит Платон
Руководитель иркутской фирмы предстанет перед судом за уклонение от налогов
Руководитель иркутской фирмы предстанет перед судом за уклонение от
Хунта Мьянмы решила установить китайские системы видеонаблюдения по всей стране
Хунта Мьянмы решила установить китайские системы видеонаблюдения по
Урожай российской клубники оказался под угрозой из-за санкций
Урожай российской клубники оказался под угрозой из-за санкций

Еще по теме

В России оштрафовали Zoom
Владельцам Spotify и Snapchat пригрозили штрафами в шесть миллионов рублей
Twitter наказали многомиллионным штрафом из-за личных данных россиян
Google пригрозили новым штрафом за неудаление контента