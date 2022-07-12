Суд в Москве оштрафовал Zoom на 1 млн рублей за отказ локализовать данные в России

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы назначил штраф один миллион рублей сервису для организации видеоконференций Zoom за отказ локализовать персональные данные россиян, передает РИА Новости.

Административное правонарушение относится к части 8 статьи 13.11 КоАП РФ. Для юридических лиц штраф составляет от одного до шести миллионов рублей. Этот штраф стал первым для Zoom в России.

Мировой суд Таганского района сегодня также признал виновной по той же статье компанию Ookla, владеющую сервисом по измерению скорости интернета Speedtest. Штраф также составил один миллион рублей.

В четверг, 28 июля, мировой суд Москвы рассмотрит протокол, составленный на американскую компанию Match Group LLC, владеющую приложением для знакомств Tinder, за отказ локализовать данные россиян.

В начале июля в мировой судебный участок поступили протоколы на мессенджер WhatsApp за отказ и повторный отказ локализовать информацию о личных данных пользователей на территории РФ. Первый штраф 4 миллиона рублей за данное правонарушение WhatsApp получил в конце августа 2021 года.

Если компанию признают виновной в обоих правонарушениях, ей грозит штраф на общую сумму 24 млн рублей. Заседания назначены на 28 июля и 29 сентября.

Как уточнили в Роскомнадзоре, оператор персональных данных, согласно российскому законодательству, обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных россиян с использованием баз данных, находящихся на ее территории. Локализация баз данных на территории РФ позволяет обеспечить необходимый уровень защищенности персональных данных российских пользователей, считают в РКН.