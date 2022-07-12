Суперлуние 13 июля 2022 года: в чем опасность такого явления для Земли, какие катаклизмы может принести, что нельзя делать в это время

Предстоящее Суперлуние, которое прогнозируется на 13 июля 2022 года, может принести человечеству немало катаклизмов. В этот раз полнолуние состоится в 21:38 по столичному времени. Кроме того, ночное светило прибудет в перигей. Расстояние между ними сократится, поэтому данное событие называется Суперлунием.

Как Суперлуние в июне 2022 года повлияло на планету

Специалисты из Вашингтонского университета в Сент-Луисе отмечают, что ожидание Суперлуния не является напрасным. Во время приближения ночное небесное светило увеличивает гравитационное влияние на литосферные плиты нашей планеты. Получается, что Луна их двигает. В итоге усиливается напряжение по краям плит, которые упираются друг в друга. Таким образом, увеличиваются шансы возникновения землетрясения.





По подсчетам геофизиков, ночное светило держит людей в стрессе на протяжении двух недель во время Суперлуния. Такое явление сильно может влиять на процессы в недрах планеты за неделю до начала, и продолжает это делать еще на протяжении недели. Примером тому можно считать Суперлуние, которое прошло в предыдущем месяце:

1 июня зафиксировано землетрясение на уровне 6 баллов. Оно прошло в юго-западной части Китая. Тогда погибли четыре человека, больше десяти получили ранения;

2 июня землетрясение 4 бала случилось в Таджикистане. Очаг был приблизительно в 59 км от Душанбе;

8 июня трусило Россию. Центром событий была Иркутская область, где зафиксировали волнение в 8 баллов;

12 июня произошло землетрясение у берегов острова Ява в 5 баллов. Его очаг был зафиксирован на глубине 33 километра.

очень сильным было сотрясение 22 июня текущего года на границе Афганистана и Пакистана. Несмотря на то, что сила толчков составила только 6 баллов, погибли 1,5 тыс. человек.

Что такое Суперлуние и почему оно опасно для людей

Орбита Луны немного продолговатая, похожа на эллипс. Все из-за того, что она вращается не вокруг нашей планеты, а вокруг барицентра, то есть общего центра масс системы Земля — Луна. Наш спутник постоянно подходит к нам или отдаляется.





Суперлунием именуют момент, когда полное ночное светило подходит к нашей планете на расстояние менее 362 тыс. км, то есть по максимуму.

Специалисты из медицинской школы Вашингтона совместно с исследователями из университета Оксфорда провели ряд исследований. Был получен анализ данных от скорой помощи и психиатрических больниц.

Оказалось, что число нервных срывов, насилия и панических атак в дни Суперлуния такое же, как и в обычные дни. Поэтому не удалось установить связь между состоянием здоровья человека и изменениями ночного светила.

Несмотря на отсутствие научного обоснования, в мире около трех миллионов человек уверяют, что ощущают на себе приближение Суперлуния. Частыми предвестниками такого явления являются головная боль, проблемы со сном, раздражительность и непонятное беспокойство, которое невозможно объяснить.

Что нельзя делать в Суперлуние 13 июня 2022 года

Этот день будет энергетически сильным. Поэтому вероятны конфликты, споры и нерациональное использование собственных ресурсов. В это время нужно вести себя максимально осторожно, контролируя свои эмоции:

все конфликты и выяснения отношений, даже те, которые давно назревали, лучше перенести на другое время;

не нужно принимать спонтанные решения, лучше все несколько раз обдумать;

не нужно никому давать деньги в долг, даже самым близким, иначе скандала не миновать;

не нужно подписывать важные договоры и заключать серьезные сделки.





В такое неспокойное время лучше больше уделить времени отдыху и медитации, сконцентрировать больше внимания и мыслей на своих планах. Также будет полезным привести дом в порядок и избавиться от лишнего мусора.