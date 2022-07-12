Светлаков распродает свое имущество за рубежом: причины продажи
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Светлаков распродает свое имущество за рубежом: причины продажи

Светлаков распродает свое имущество за рубежом: причины продажи

В последние недели актер Сергей Светлаков очень редко появляется в социальных сетях и практически не общается со своими подписчиками. Многие фолловеры считали, что артист поступил так же, как и многие звезды кино и эстрады – переехал за границу. Сергей действительно был за пределами страны, но причины были совершенно иными.


11 июля Светлаков вышел на связь, опубликовав в своем телеграм-канале пост. В сообщении актер рассказал, что он был в латвийском городе Юрмала, где продавал свой дом. Известно, что у Светлакова в Латвии был двухэтажный особняк с террасой. В этом месте любили собираться друзья актера.

«Надеюсь возможность видеться со своими друзьями и близкими людьми будет всегда», - пишет Сергей в своем телеграм-канале.



О причинах продажи жилья пока ничего не известно. Возможно, у актера появилась срочная необходимость в деньгах. Напомним, что в начале 2021 года актер закрыл свой ресторан из-за пандемии коронавируса. Согласно другим версиям, в связи с недавними событиями Светлаков опасается санкций со стороны Балтийских страны и, как следствие, блокировки имущества.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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