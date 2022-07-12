Светлана Лобода не возвращает деньги за купленные билеты
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Светлана Лобода не возвращает деньги за купленные билеты

Светлана Лобода не возвращает деньги за купленные билеты
Поклонники певицы Светланы Лободы не могут вернуть свои деньги. Артистка после февральских событий отменила свои концерты на территориях России и Белоруссии. Однако, в отличие от Макса Барских, она пообещала вернуть все деньги поклонникам.
Сейчас по прошествии нескольких месяцев артистка так и не компенсировала потраченные средства зрителей. Рассерженные почитатели стали писать ей в микроблог, требуя свои кровные от певицы. Особенно много комментариев на эту тему появилось под постом Светланы Лободы, где она заявляет, что возобновляет свою концертную деятельность. Люди возмущены, что артистка не сдержала данное им слово.
# Шоу-бизнес Лобода Светлана
По материалам: z-aya

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