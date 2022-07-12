Светлана Лобода родила от женатого бизнесмена
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Светлана Лобода родила от женатого бизнесмена

Светлана Лобода родила от женатого бизнесмена
Певица Светлана Лобода скрывает страшную тайну. Отцом младшей дочери артистки оказался не Тилль Линдеманн. Фронтмен группы Rammstein молча согласился на роль отца, отрабатывая контракт. Исполнительница хита «К черту любовь» воспитывает двух дочерей. Певица родила Еву от украинского хореографа Андрея Царя. Сейчас девочке 11 лет. А отцом 4-летней Тильды считался лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Артист познакомился со Светланой летом 2017 года на фестивале «Жара» в Баку. «Пиарщики Лободы меня уверяли, что Света закрутила роман с Линдеманном и родила от него, — рассказала сегодня звездный интервьюер Алена Жигалова. – Однако выясняется, что Света родила от бизнесмена, который был женат. И который, когда узнал о беременности, обещал жениться на ней. Но что-то пошло не так. Света забеременела — мужик слился».
Жигалова заверила, что таким образом она раскрыла «главный обман Лободы». Звездная журналистка отметила, что в погоне за популярностью экс-солистка «ВИА Гры» дала младшей дочери странное имя. «По контракту Тилль Линдеманн молча соглашался на роль отца ребенка, Лобода ничего не комментировала. Более того, она до сих пор не показала ее лицо. Светлана назвала дочь Тильдой. До какой степени нужно хотеть этого пиара, чтобы пойти на такую жертву! Она воспитывает ребенка, названного с намеком на Тилля. Просто немыслимый обман!» — заявила Алена в своем YouTube-шоу. Ведущая детского «Голоса» в связи с проведением спецоперации отказалась возвращаться в Россию. Уроженка Ирпеня недавно возобновила гастрольную деятельность. 39-летняя певица поработала на корпоративе в Ереване. Теперь Лобода готовится к туру по городам Европы и Америки. По словам артистки, первые концерты состоятся 12 августа в Таллине, 14 августа в Риге. Жигалова указала, что поп-звезде придется выступать в маленьких залах. К тому же, со своими хитами на русском языке ей будет сложно привлечь публику в странах, которые захлестнула волна русофобии.
# Шоу-бизнес Лобода Светлана
По материалам: z-aya

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