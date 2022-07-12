Сын Сергея Бодрова стал его копией, но выбрал путь музыканта

В этом году Сергею Бодрову исполнился бы 51 год. Дети актера стали совсем взрослыми с момента его скоропостижной гибели. Младший сын Саша не застал звездного отца, ему исполнился всего месяц в тот трагический день.

Вдова Сергея Светлана поражалась тому, как похож сын на покойного мужа. «Наш сын Саша очень похож по характеру на Сережу. Очень. Даже в движениях иногда, когда он начинает кривляться или танцевать, меня прямо током пробивает, потому что вижу Сережу. Как-то на генном уровне все передалось, вплоть до характера», — удивлялась она.

Бодров-младший перенял у родителя и тягу к творчеству. Так, несколько лет назад он увлекся музыкой и стал сочинять рэп. «Сначала Саша вместе с другом создал группу CRACK SQUAD в сети, — рассказывали «СтарХиту» друзья Саши. — Она была посвящена лайфстайлу, андеграунду. А потом Бодров решил записать рэп. Взял псевдоним — simple Саня. Потому что хоть он и из известной семьи, для близких остается просто Саней».

Сейчас 19-летний парень идет к своей мечте и продолжает выступать. Недавно он представил свои треки в клубе под живой аккомпанемент. К слову, Саша предпочитает не говорить о своей фамилии и строит карьеру с нуля.

Старшую дочь Сергея Бодрова Ольгу тоже часто сравнивают с именитым отцом, тем более Ольга пошла по его киностопам, стала актрисой. Однако девушка отмечает, что ее совсем не тяготит известная фамилия и наследие папы.

«Это не тяжесть, это мои корни. Это моя семья, часть моей жизни, ну а то, что ко мне пристальное внимание, это данность, в которой я живу. Я совершенно не стремлюсь быть в центре внимания. Мне кажется, артист должен играть на сцене и сниматься в кино, а все остальное не обязательно, а узнать о человеке можно через его работу», — делилась наследница звезды фильма «Брат».