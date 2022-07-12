Тарпищев ответил теннисистке Рыбакиной по поводу её российского происхождения

Вадим Карасев

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал слова чемпионки турнира в Уимблдоне казахстанки Елены Рыбакиной, отказавшейся называть себя "продуктом российской школы".

Тарпищев скептически отнёсся к словам теннисистки: по его мнению, спортсменка не может не быть "продуктом отечественной школы", поскольку она родилась в Москве и 11 лет тренировалась в РФ. Тем не менее, функционер выразил уверенность в том, что Рыбакина не называет себя российской теннисисткой из уважения к Казахстану.



"Рыбакина сказала, что не считает себя продуктом российской школы? Естественно, а что она может еще сказать? Вопрос ответный: она тренировалась у нас 11 лет, чей тогда продукт? Пусть скажет, что нигде не тренировалась и стала чемпионкой. А Куликовская ее не тренировала? Смешно. Поймите, каждый защищает ту сторону, где находится. Я бы вообще ничего не отвечал. Это бессмысленно", — рассказал Тарпищев.

Казахстанская теннисистка российского происхождения Елена Рыбакина ранее заявляла, что в данный момент не имеет отношения к теннису в РФ и не является "продуктом российской школы". По её мнению, в данном виде спорта переход из юниоров в профессионалы – долгий и сложный процесс, и потому нахождение в российской юношеской системе России не означает ее становление именно как российской профессиональной спортсменки. Она также говорила, что не чувствует себя русской.

Напомним, накануне Елена Рыбакина одержала победу в финале женского "Уимблдона". На стадии полуфинала она нанесла поражение румынке Симоне Халеп, а в финале взяла верх над гражданкой Туниса Онс Жабер со счётом 3:6, 6:2, 6:2. Золото на турнире "Большого шлема" – первый трофей казахстанки.

20 апреля было объявлено, что российские и белорусские теннисисты не будут допущены к участию в "Уимблдоне" — одном из четырех турниров "Большого шлема". Этот шаг осудили Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и первая ракетка мира серб Новак Джокович, назвавший решение "безумием".

