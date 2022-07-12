Татьяну Брухунову назвали проституткой
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Татьяну Брухунову назвали проституткой

Татьяну Брухунову назвали проституткой
Татьяна Брухунова рассказала что на нее наехала женщина. Как только роман Евгения Вагановича и его помощницы Татьяны Брухуновой стал достоянием широкой публики, Татьяна столкнулась с травлей. Сейчас избранница Петросяна рассказывает, как пережила тот непростой период. Недоброжелатели считали, что именно Брухунова стала причиной разрыва Евгения Петросян с Еленой Степаненко, с которой артист прожил в браке более 30 лет. Татьяна опровергает домыслы в свой адрес. «Стояла в очереди в магазине «Аленка» на Тверской. Ко мне подошла женщина и, глядя мне в глаза, сказала: «Проститутка. Счастья тебе не видать». В первый момент, конечно, шок. Потом желание раствориться, чтобы меня никто не увидел. Дальше я услышала голос за спиной от мужчины, который пытался угомонить свою спутницу. Мне пришлось
выйти. Рассчитаться я не смогла. Такие эпизоды повторялись не раз. Но я не люблю вспоминать их. Могу сказать только одно: я не злюсь и не упрекаю. У каждого свое мерило внутренней культуры. Судить же того, о жизни которого не знаешь — грех», — разоткровенничалась жена юмориста в личном блоге. Сегодня ажиотаж относительно личной жизни Евгения Вагановича поутих, а Татьяна в свою очередь уверяет, что научилась не обращать внимания на критику и грубость. «Мы живем в такое время: выросло целое поколение ни разу не получившее в морду за свои слова. И очень жаль. Люди разучились думать, прежде чем написать. А почему? Да потому что в ответ ничего не будет. Хейтеров считаю глубоко больными людьми, так как человек со здоровой психикой не может издеваться и оскорблять другого, чаще всего незнакомого. Я прошла публичную травлю длиной в три года. Сказать, что это ад — ничего не сказать. Но благодаря этим недалеким мракобесам я стала намного сильнее. Не озлобиться, остаться человеком в этой реальности — задачка крайне непростая. Но я горжусь собой, так как не ответила никому и не опустилась на днище, из-под которого раздается их стук», — делилась женщина.
# Шоу-бизнес Брухунова Татьяна
По материалам: z-aya

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