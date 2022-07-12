ТНТ запускает вместо "Дома-2" новое реалити о любви. Участники будут искать ее в Африке
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ТНТ запускает вместо "Дома-2" новое реалити о любви. Участники будут искать ее в Африке

ТНТ запускает вместо "Дома-2" новое реалити о любви. Участники будут искать ее в Африке

В прошлом году культовое шоу "Дом-2" ушло с ТНТ на телеканал "Ю", лишившись одной из главных фигур проекта - Ольги Бузовой, которая впоследствии стала ведущей "Звезд в Африке". Как выяснилось, тепель ТНТ собирается запустить новое реалити о любви.

"Любовь возвращается на ТНТ — шоу под рабочим названием “Идеальные незнакомцы” в Кейптауне", — рассказала исполняющая обязанности директора телеканала ТНТ Тина Канделаки на сессии-семинаре Российской креативной недели 2022.


Зрители смогут наблюдать за участниками нового шоу в ежедневном режиме, как и в случае "Дома-2".

На поиски своих вторых половин отправятся в ЮАР 11 одиноких человек - романтические истории можно будет наблюдать на фоне экзотических ландшафтов.

Всех участников будет объединять тот факт, что их предыдущие отношения закончились провалом - в Африке же они получат шанс разобраться в себе и проработать травмы, дав любви еще один шанс.

При этом шоу будет проходить в рамках игры - участники должны будут выбрать между отношениями мечты и гигантской суммой денег. Премьера нового реалити должна состояться на ТНТ осенью.

Как пишет "СтарХит", ведущими проекта будут две знаменитости, однако канал держит в секрете их имена. Съемки грядущего шоу намечены на ближайшие месяцы.


Беременная звезда "Дома-2" едва не потеряла ребенка

25-летняя Юлия Ефременкова рассказала о серьезных проблемах, с которыми ей пришлось столкнуться во время беременности.

1-й триместр оказался сложным. Был жуткий токсикоз, я не вставала с кровати, максимум — до туалета. Меня бесконечно рвало, я сходила с ума и не знала, когда это состояние закончится и закончится ли. От еды меня тошнило, выворачивало наизнанку от любых запахов. Я перестала со всеми общаться и никуда не выходила из квартиры.

Также она призналась, что боялась говорить о своем положении как раз из-за того, что все могло пойти наперекосяк. "Были и отслойка плаценты, и угроза... Постельный режим, капельницы и уколы в живот", — объяснила возлюбленная Мондезира Свет-Амура.


Ранее NEWSTES писал о последних новостях "Дома-2": Крылов разочаровался в отказавшей ему в постели Вяземских, а Бигрина тренирует мышцы тазового дна

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По материалам: uposters.ru

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