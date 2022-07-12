Трейдер рассказал о перспективах биткоина в условиях бокового тренда

О текущей ситуации на рынке рассказывает практикующий трейдер и основатель проекта Crypto Shaman Вадим Шовкун.

Цена биткоина находится в середине бокового тренда. Четкого доминирования со стороны продавцов или покупателей не наблюдается.

При этом увеличиваются локальные минимумы и максимумы. Уровни сопротивления и поддержки остаются прежними: $21 800–$22 200 и $18 600–$18 800.

Затруднительно спрогнозировать движение цены — в условиях бокового тренда котировки двигаются от границы к границе.

Можно выделить два наиболее вероятных сценария роста:

Биткоин оттолкнется от белой восходящей линии и после прохождения точки контроля приблизится к уровню сопротивления.Цена спустится к нижней границе диапазона, что приведет к открытию длинных позиций в районе $18 600–$18 800.Данные: TradingView.

Сценарии с падением первой криптовалюты ниже уровня поддержки не рассматриваются из-за отсутствия серьезных аргументов в индустрии.

Напомним, второй квартал 2022 года стал для биткоина худшим за 11 лет.

60% опрошенных Bloomberg инвесторов считает более вероятным снижение цены первой криптовалюты к $10 000. Восстановление к $30 000 является базовым сценарием для остальных 40%.

Ранее CEO управляющей компании Rockefeller International Ручир Шарма порекомендовал дождаться волны делевериджа для восстановления биткоина.