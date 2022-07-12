Трейдер рассказал о перспективах биткоина в условиях бокового тренда
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Трейдер рассказал о перспективах биткоина в условиях бокового тренда

Трейдер рассказал о перспективах биткоина в условиях бокового тренда

Трейдер рассказал о перспективах биткоина в условиях бокового тренда


О текущей ситуации на рынке рассказывает практикующий трейдер и основатель проекта Crypto Shaman Вадим Шовкун.


Цена биткоина находится в середине бокового тренда. Четкого доминирования со стороны продавцов или покупателей не наблюдается.


При этом увеличиваются локальные минимумы и максимумы. Уровни сопротивления и поддержки остаются прежними: $21 800–$22 200 и $18 600–$18 800.


Затруднительно спрогнозировать движение цены — в условиях бокового тренда котировки двигаются от границы к границе.


Можно выделить два наиболее вероятных сценария роста:


Биткоин оттолкнется от белой восходящей линии и после прохождения точки контроля приблизится к уровню сопротивления.Цена спустится к нижней границе диапазона, что приведет к открытию длинных позиций в районе $18 600–$18 800.
Данные: TradingView.

Сценарии с падением первой криптовалюты ниже уровня поддержки не рассматриваются из-за отсутствия серьезных аргументов в индустрии.


Напомним, второй квартал 2022 года стал для биткоина худшим за 11 лет.


60% опрошенных Bloomberg инвесторов считает более вероятным снижение цены первой криптовалюты к $10 000. Восстановление к $30 000 является базовым сценарием для остальных 40%.


Ранее CEO управляющей компании Rockefeller International Ручир Шарма порекомендовал дождаться волны делевериджа для восстановления биткоина.

# Экономика теханализ, новости
По материалам: ForkLog

Последние новости

Илон Маск расстался со своей возлюбленной: причины
Илон Маск расстался со своей возлюбленной: причины
На чьей ты стороне - на белой или на черной?
На чьей ты стороне - на белой или на черной?
Трейдер рассказал о перспективах биткоина в условиях бокового тренда
Трейдер рассказал о перспективах биткоина в условиях бокового тренда
ЕС рассмотрит выделение средств для военной помощи Украине из Фонда мира Европы
ЕС рассмотрит выделение средств для военной помощи Украине из Фонда
Шокирующие особенности турецких квартир
Шокирующие особенности турецких квартир
Решение Европейского суда по «Северному потоку-2» назвали угрозой для Украины
Решение Европейского суда по «Северному потоку-2» назвали угрозой для
Сбер запустил трек «Кибербезопасность» на Летней цифровой школе для преподавателей
Сбер запустил трек «Кибербезопасность» на Летней цифровой школе для
Представили новый трейлер ожидаемой TMNT: The Cowabunga Collection
Представили новый трейлер ожидаемой TMNT: The Cowabunga Collection
Интересные рассуждения про равенство полов
Интересные рассуждения про равенство полов
Любовница Прохора Шаляпина очнулась в луже крови
Любовница Прохора Шаляпина очнулась в луже крови
Григорий Лепс рассказал о своем самом выгодном вложении
Григорий Лепс рассказал о своем самом выгодном вложении
Алена Водонаева вступила за Дудя
Алена Водонаева вступила за Дудя

Топ на сегодня

Новые фото сына Шепелева и Фриске: как выглядит Платон
Новые фото сына Шепелева и Фриске: как выглядит Платон
Дети из Херсонской области отдохнут в "Артеке" и Нахимовском училище
Дети из Херсонской области отдохнут в "Артеке" и
Мирослава Карпович сфотографировалась голой
Мирослава Карпович сфотографировалась голой
Горняка нашли живым спустя шесть дней после обрушения шахты в Кузбассе
Горняка нашли живым спустя шесть дней после обрушения шахты в Кузбассе
В Великобритании рассказали о необычных методах призыва ВСУ
В Великобритании рассказали о необычных методах призыва ВСУ

Еще по теме

Трейдер обозначил уровни поддержки и сопротивления цены биткоина
Трейдер рассказал о перспективах дальнейшего снижения биткоина
Трейдер рассказал о перспективах движения цены биткоина после теста отметки $22 000
Трейдер рассказал о работе внутри границ ценового диапазона биткоина