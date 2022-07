Tribes of Midgard выходит на Xbox, после года эксклюзивности для Playstation

Вадим Карасев





Игра Tribes of Midgard, которая в июле 2021 года вышла на приставках Playstation 4 и Playstation 5, а также на PC, скоро доберется до консолей Xbox. Разработчики сообщили об этом официально, объявив, что Tribes of Midgard станет доступна на Xbox One, Xbox Series X | S и Switch уже 16 августа, вместе со стартом 3 сезона в игре.

Сама игра Tribes of Midgard представляет собой RPG с видом сверху в мире, который основан на скандинавской мифологии. Журналисты и игроки смешанно встретили проект, рейтинг Tribes of Midgard на Opencritic на уровне в 75 баллов из 100.

Разработчики представили трейлер 3 сезона Tribes of Midgard, который получил название Inferno.

