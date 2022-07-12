Участник украинского ток-шоу о любви расчленил сожительницу
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Участник украинского ток-шоу о любви расчленил сожительницу

Участник украинского ток-шоу о любви расчленил сожительницуНа Украине участник ток-шоу о свадьбах расчленил сожительницу и выбросил части ее тела

Участник украинского ток-шоу о любви убил и расчленил сожительницу. Злоумышленник вырезал и заморозил несколько органов девушки, а остальные части тела выкинул, сообщается на сайте Главного управления Национальной полиции Украины по Киевской области.

По подозрению в убийстве задержан участник шоу о свадьбах, 36-летний юрист. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как несколько дней подряд мужчина выносил из дома подозрительные вещи и методически выбрасывал их в разные места, стараясь избежать камер.

Во время обыска в доме подозреваемого в холодильнике полицейские обнаружили органы убитой женщины. Злоумышленник вырезал и заморозил язык, почку, матку и сердце погибшей. Мужчина объяснил, что между ним и женщиной возник конфликт, из-за чего он задушил свою новую знакомую и, чтобы скрыть следы преступления, расчленил тело. Подозреваемый развозил останки по свалкам, а руки и ноги сложил в дорожную сумку и выбросил в пруд.

Как выяснилось, погибшей была 39-летняя уроженка Краматорска. Весной женщина приехала из Польши в Киевскую область и поселилась в частном доме своего нового знакомого, с которым планировала устроить личную жизнь. Ее опознали по брендовому платью.

Злоумышленника поместили в изолятор временного содержания. Его подозревают в умышленном убийстве, а также в незаконном обращении оружия.

В 2021 году члены бразильской банды убили и расчленили 21-летнюю девушку. Ее останки преступники спрятали в чемодан. Они записали убийство на видео. На некоторых кадрах было видно, что члены банды улыбались во время своих действий.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Опубликован список номинантов на «Эмми»
Опубликован список номинантов на «Эмми»
Российские волонтеры по всей стране встречают росгвардейцев, вернувшихся домой с Украины
Российские волонтеры по всей стране встречают росгвардейцев,
Со стартом Series 10 в Forza Horizon 5 появятся новые достижения
Со стартом Series 10 в Forza Horizon 5 появятся новые достижения
Участник украинского ток-шоу о любви расчленил сожительницу
Участник украинского ток-шоу о любви расчленил сожительницу
Максим Галкин дал знать о себе после новости о покушении в Юрмале
Максим Галкин дал знать о себе после новости о покушении в Юрмале
В какие дни недели можно увидеть вещие сны и о чем они говорят
В какие дни недели можно увидеть вещие сны и о чем они говорят
Стоимость нефти упала ниже 100 долларов
Стоимость нефти упала ниже 100 долларов
Онищенко дал россиянам советы из-за выявления случая заражения оспой обезьян
Онищенко дал россиянам советы из-за выявления случая заражения оспой
Илон Маск расстался со своей возлюбленной: причины
Илон Маск расстался со своей возлюбленной: причины
На чьей ты стороне - на белой или на черной?
На чьей ты стороне - на белой или на черной?
Трейдер рассказал о перспективах биткоина в условиях бокового тренда
Трейдер рассказал о перспективах биткоина в условиях бокового тренда
ЕС рассмотрит выделение средств для военной помощи Украине из Фонда мира Европы
ЕС рассмотрит выделение средств для военной помощи Украине из Фонда

Топ на сегодня

Новые фото сына Шепелева и Фриске: как выглядит Платон
Новые фото сына Шепелева и Фриске: как выглядит Платон
В Великобритании рассказали о необычных методах призыва ВСУ
В Великобритании рассказали о необычных методах призыва ВСУ
Мирослава Карпович сфотографировалась голой
Мирослава Карпович сфотографировалась голой
Леонид Агутин был вынужден защищаться на сцене
Леонид Агутин был вынужден защищаться на сцене
Горняка нашли живым спустя шесть дней после обрушения шахты в Кузбассе
Горняка нашли живым спустя шесть дней после обрушения шахты в Кузбассе

Еще по теме

Судимый пять раз педофил убил и расчленил третьеклассника в Петербурге
Американец расчленил родителей и пытался растворить их останки в кислоте
Чебоксарец расчленил собутыльника за упрек в плохой игре на гармошке
Подозреваемый в людоедстве житель Краснодара арестован