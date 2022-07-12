Участники Rage Against the Machine выступили против запрета абортов
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Участники Rage Against the Machine выступили против запрета абортов

Участники Rage Against the Machine выступили против запрета абортовГруппа Rage Against the Machine во время концерта высказалась против запрета абортов

Участники американской рок-группы Rage Against the Machine выступили против запрета абортов. Об этом сообщает The Independent.

Во время концерта в Ист-Трое, штат Висконсин, музыканты высказались против запрета на процедуру при помощи экранов, размещенных на сцене.

«Принудительные роды в стране, которая является единственной богатой страной в мире без гарантированного оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком на национальном уровне. Принудительные роды в стране, где у чернокожих рожениц материнская смертность в два-три раза выше, чем у белых рожениц. Принудительные роды в стране, где насилие с применением огнестрельного оружия является причиной номер один смертности среди детей и подростков. Отмените Верховный суд», — говорилось в тексте, который транслировался на экранах.

Постановление по прецедентному делу «Роу против Уэйда», согласно которому федеральные власти гарантируют права, касающиеся абортов, было вынесено 24 июня. В дальнейшем права на аборты будут определяться штатами, если Конгресс не примет никаких мер. Активисты возмущены таким решением, поскольку почти половина штатов приняла или примет законы, запрещающие аборты, в то время как другие приняли строгие меры, регулирующие эту процедуру.

24 июня сотни людей выстроились у здания Верховного суда США в Вашингтоне. Многие из них держали транспаранты с лозунгами «Безопасные аборты для всех», «Мое тело — мой выбор», «Аборты спасают жизни».

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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